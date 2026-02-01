女性のからだをめぐる小5息子の「厨二病」発言に母が救われた理由

【スナック千代子へいらっしゃい #133 闘う女は美しい？】

生理休暇の取得率の低さ（厚生労働省が2020年に実施した調査では0.9%）や生理の貧困（経済的理由などで生理用品の入手や交換が困難な状態）など、生理に関する社会問題についてよく耳にするようになりましたが、問題の背景には、社会の意思決定層の多くを占める男性の認識不足があることが指摘されています。

2022年の日本財団による全国の17〜19歳の男女1000人に生理に対する意識調査でも、「十分な知識を持っていると思う」と回答したのが女性では40%であったのに対し、男性では17.8%にとどまっています。

義務教育の中で、小学校4年生と中学1年生のときに生理に関する授業がありますが、女性の毎月の心身のゆらぎについて、もっと知る機会が必要であることが窺えます。

とはいえ、家庭で子ども、特に異性である息子に説明する機会はなかなかないですよね。でも、2児の母でイラストーレーターの横峰沙弥香さんの場合、小学5年生の息子さんからよく女性ホルモンに関する話を振られるのだそう。

横峰さんが子育ての切なさや面白さを、架空のスナック「スナック千代子」のピスタ千代子ママとしてつぶやく4コマ漫画連載「スナック千代子へいらっしゃい」（毎月第1・3日曜日に配信）。今回は、そのときのエピソードをマンガとともに綴ってもらいました。

厨二病な発想に感じたリスペクト

30代も後半に差し掛かった頃からでしょうか。なんとなく自分の体が言うことを聞かない。風邪ひとつ引かない丈夫さが自慢の私ではありますが、39歳で卵巣をひとつ摘出したりもしましたし、ホルモンのゆらぎなんかも関係しているのかもしれません。

とはいえ、家族との日々は待ったなし。小学生2人との毎日は秒速でタスクが押し寄せます。無理に無理を重ねて日々を乗り切っていたところ、ついに私の内なるなにがしかが爆発し、軽くパニックになって寝込んでしまいました。

誤解のないように申し上げますと、家のことを私ひとりで回しているわけではないのです。夫も子どもたちも必要なことはやる。それでも締め切りに追われている時期なんかは、どうしてもキャパオーバーになってしまいますよね……。

最近、小学5年生の息子・まめ（愛称）が私の体調についてやたらと気遣ってくれるのですが、「ホルモンのあれこれ」についても言及してきます。女性ホルモンの変化やそれに伴う不調などについてどこかで聞き知ったようで、つらい時は教えて欲しいなどと嬉しいことを言ってくれるため、そういったしくみについて軽く説明をしたことがありました。

つらさにはかなりの個人差があることや、年齢によっても不調の種類が変わってくることなど、特に知っておいたほうがいいことは入念に。体内のモンスターにどれだけ振り回されているかを話したところ、まめの反応がこれまた独特でした。

「体内で暴れしモンスターを押さえつけ、それでもなお、なんでもないような顔をして生きている者、それが女性」

「だから美しいのだ」

ざっくりこんな感じのことを言いながら、しきりに感動するまめ。溢れる厨二感がすごいけど、リスペクトと気遣いをもって接してくれるのはとてもありがたいので、彼の解釈をありがたく受け入れた次第でございます。

