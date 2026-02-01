2月1日からプロ野球12球団が一斉に春季キャンプをスタート。プロ野球・西武の西口文也監督は、打線の奮起に期待を寄せました。

春季キャンプのテーマについて聞かれた西口監督は「打つ！」と即答。西武は昨季5位でシーズンを終えており、チームの打率.232、1102安打、380打点は、いずれもパ・リーグ最下位の成績となっています。インタビューの中でも西口監督は「やるしかない、打つしかない」と終始、打撃に期待を寄せました。

春季キャンプを迎え、選手に寄せる期待については「昨年の秋からフィジカルキャンプに取り組んで、すぐに成果は出ないかもしれないですけど、選手個人個人がしっかりとそこを意識して、しっかりとオフシーズンも過ごしてくれていると思うので。徐々にでも成果が出てくれればいいな」とコメント。「選手がどういう動きをしてくれるかが気になります」と語りながら、「外国人が本当にブリブリ振ってくれるのか、若手の投手陣が初日から積極的にブルペン入ってくれるのか…色々気になることばかりですけど、楽しみですね」と笑顔を見せました。

さらに新戦力を多く獲得し、競争激化が予想されるポジション争いについても「ポジションは空いているところが多い。そのポジションをしっかり狙っていってほしい」とコメント。

この日、日南市の市長からも「練習に、練習を、練習を重ねて…」と激励を受けており、「やっぱり周りの人も『もっと練習しろ』って思ってるってことなんだな」と振り返りながら、選手に向けてのコメントとして「打つしかない、打て！打て！打て！」と語りました。