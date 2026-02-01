米女子開幕戦は強風の影響で第3ラウンドが順延 ホステスプロ・畑岡奈紗、山下美夢有が暫定6位
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 3日目◇31日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞過去2年間の優勝者などが出場を許される、米国女子ツアー開幕戦は日本勢8人が出場している。第3ラウンドは、現地時間午後4時18分に強風の影響で17番がプレーできずに中断。日没まで強風が続くため、再開せず、同5時00分頃に順延が決定した。
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
大会の冠を務める「ヒルトングランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑岡奈紗は、この日を3位で迎え、2ホールを残して2バーディ・4ボギーとスコアを2つ落としている。トータル5アンダー・暫定6位タイに後退している。そのほか、ホールアウトしている日本勢では、「68」をマークした山下美夢有がトータル5アンダー・暫定6位タイ、「73」で回った古江彩佳がトータル3アンダー・暫定10位タイ、「74」の岩井明愛がトータル2アンダー・暫定15位タイにつけている。「75」の岩井千怜はトータル2オーバー・暫定27位タイ、「77」の竹田麗央がトータル5オーバー・暫定30位タイ、「80」の西郷真央がトータル9オーバー・暫定34位タイ。笹生優花は2ホールを残し、トータル13オーバー・暫定36位タイとなっている。世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマークし、トータル13アンダーで暫定首位に立っている。トータル9アンダー・暫定2位にエイミー・ヤン（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。
