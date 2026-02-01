＜速報＞米女子開幕戦の第3Rは強風の影響で中断 畑岡奈紗、山下美夢有が暫定6位、ネリー・コルダが暫定首位
＜ヒルトングランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 3日目◇31日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞米国女子ツアー開幕戦の第3ラウンドは強風の影響で、現地時間午後4時19分にホーンがなり、競技が中断している。今大会は過去2年間の優勝者などが出場を許されるエリートフィールドで、日本勢は8人が出場している。
【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗
大会の冠を務める「ヒルトングランドバケーションズ」と2023年からアンバサダー契約を結ぶ畑岡奈紗は、この日を3位で迎え、2ホールを残して2バーディ・4ボギーとスコアを2つ落とし、トータル5アンダー・暫定6位タイとなっている。そのほか、ホールアウトしている日本勢では、19位から出た山下美夢有が「68」をマークし、トータル5アンダー・暫定6位タイに浮上。「73」で回った古江彩佳がトータル3アンダー・暫定10位タイ、「74」の岩井明愛がトータル2アンダー・暫定15位タイにつけている。「75」の岩井千怜はトータル2オーバー・暫定27位タイ、「77」の竹田麗央がトータル5オーバー・暫定30位タイ、「80」の西郷真央がトータル9オーバー・暫定34位タイ。笹生優花は2ホールを残し、トータル13オーバー・暫定36位タイとなっている。世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）が1イーグル・7バーディ・1ボギーの「64」をマークし、トータル13アンダーで暫定首位に立っている。トータル9アンダー・暫定2位にエイミー・ヤン（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は210万ドル（約3億2200万円）。優勝者には31万5000ドル（約4830万円）が贈られる。
