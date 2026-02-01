2月1日の運勢第1位は射手座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……射手座

仕事に不安を感じていたとしても、自然と笑顔になれる日。「これで大丈夫」という確かな安心感を、あなた自身で作り出すことができるでしょう。まずは、あなたの考えを積極的に発言してみてください。そして、その上で、他者の意見も素直に受け入れてみてください。

★第2位……牡羊座

直感がとても冴えているので、「相手もきっとこう思っているはず」と感じたら、その感覚を信じてみてください。迷う必要はありません。温かい笑顔で接すれば、あなたのまっすぐな気持ちが伝わり、相手も安心して心を開いてくれるはず。

★第3位……獅子座

「この先、もっとこうなりたい！」といった未来への想像力が、やる気につながる1日。今ある目標を、ほんの少しだけレベルアップしてみるのがオススメです。ワクワクする未来を思い浮かべながら、ポジティブに過ごして。

★第4位……天秤座

ずっと心に引っかかっていたことが、今日はすんなり言葉にできそう。恋愛においては、とくに素直な気持ちが鍵になります。「こう思ってる」と伝えることで、むしろ関係が深まる流れに。相手も真剣に受け止めてくれるので、遠慮せず言葉を交わしてみて。

★第5位……双子座

「これをやりたい！」というあなたの率直な言葉や行動は、周りの人たちに良い刺激を与え、次の展開を呼び込んでくれる日。仲間とのつながりを意識しながら、あなたの情熱を堂々と表現してみてください。あなたの熱意は、周りの人に確実に伝わります。