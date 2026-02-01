【アイアンの極意】「手で上げる」から当たらない！体の回転で作るオンプレーンのコツ【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！】

アマの勘違い「トップからフェースをいきなりまっすぐに

しようとするとあらゆるミスが出る」

プロはアイアンショットでまっすぐ打ち出さない

ボールを目標に運ぶためには、フェースをまっすぐ当てて、まっすぐ打ち出すことが重要だと考えている人も多いはず。しかし、この考え方自体が間違っています。なぜなら、フェースをトップからいきなりまっすぐ当てようとすると、スイングにエラーが生じてしまい、スライスや引っかけ、ダフリ、トップなどのミスが出やすくなるからです。

このようなアマチュアゴルファーの勘違いは数多くあります。まずはその勘違いに気づき、正しい考えを身に付けることが大事です。

【アマの勘違い トップの手の位置】トップで手を高く上げ過ぎるから右に打ち出せない

トップが高いのは手で上げている証拠

トップを高く上げる人がいますが、体の回転でクラブを上げていれば、そんなに高くは上がらないもの。高く上がっている場合は、手で上げているということで、そうすると手元が前に出るので、右に打ち出せなくなります。

高く上げている人は、手を上げず、低いトップを作る意識を持てば、適切な形になります。トップの“感覚”は、下の写真のように、左腕が地面と平行の位置に来た時点で終わりでOK。実際にはこれよりも上がりますが、意識としてはこの位置で収めましょう。

手でクラブを上げると手元が高い位置から前に出る

【Check!】手を高く上げ過ぎると、その時点で手元はアウトサイドにあるので、クラブは外から下りやすく、右に打ち出すのは難しくなる

手と体が同調すればトップは感覚的に低くなり右にも打ち出しやすい

【Check!】体の回転だけでバックスイングをすれば、手元の位置は低くなりオンプレーンに。トップはこれぐらいの高さを意識

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹