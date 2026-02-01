4日(水)から5日(木)は一時的に寒さが和らぎ、3月並みの暖かさになる所が多いでしょう。その後は再び強い寒気が流れ込み、7日(土)から8日(日)頃は日本海側で雪の降り方が強まりそうです。

次の週末 再び日本海側で大雪か

明日2日(月)も上空には強い寒気が居座るでしょう。日本海側は広い範囲で雪が降り、北陸周辺は発達した雪雲が流れ込みそうです。東北北部や北海道も断続的に雪の降り方が強まり、青森県や北海道の石狩地方を中心に大雪になる所があるでしょう。九州と四国は日中、近畿から関東は夜を中心に所々で雨や雪が降りそうです。





3日(火)は次第に雪の範囲は狭くなり、4日(水)から5日(木)にかけては寒さが和らぐでしょう。5日(木)の最高気温は九州から関東で15℃前後の所がほとんどで、新潟は10℃と3月中旬並みの予想です。積雪が多い所では雪どけが進むでしょう。なだれや屋根からの落雪にご注意ください。6日(金)は低気圧や前線が日本付近を通過して、晴れマークの東京なども一時的に雨の降る可能性があります。午後は次第に冷たい空気に入れ替わり、夜は山陰から北海道の日本海側では雪の範囲が広がるでしょう。7日(土)から8日(日)は日本海側で広く雪が降り、北陸や東北などで雪の降り方が強まりそうです。ふぶいて見通しが悪くなる所もあるでしょう。大雪によって交通機関の乱れなどが発生するおそれもあり、最新の情報を確認してください。晴れる太平洋側も、冷たい北または西よりの風が強まり、真冬の寒さが戻ります。

寒暖差が大きい 太平洋側でも雪か

9日(月)も北陸から北海道の日本海側では雪が降りやすいでしょう。太平洋側は晴れて、空気の乾いた状態が続きそうです。



10日(火)は日本海側も日差しが戻りますが、11日(水)建国記念の日から12日(木)は再び雪の範囲が広がるでしょう。大阪や名古屋など、太平洋側も気圧の谷の影響で雪や雨の降る時間がありそうです。



気温は10日(火)まで平年より低く、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。11日(水)以降は平年並みの日が多く、最高気温は九州から関東で13℃前後まで上がりそうです。北陸や東北は6℃前後、札幌はプラスの気温の日が増えるでしょう。朝晩と日中との気温差だけでなく、日ごとの気温差が大きい時期です。体調管理にご注意ください。