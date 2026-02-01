ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席し、日米メディアの取材に応じた。

このオフもカブスから大砲タッカーを獲得するなど大型補強を敢行する中、新たな打順について指揮官は「もちろん考えているよ。ただ、どうするかについてはまだ固まっているわけじゃない。翔平（大谷）を１番に置くのはすごくいいと思っているし、ウィル（スミス）を５番に置くのもいいと感じている。それ以降については、その時々で見て判断するつもりだ。左右の兼ね合いもあるしね。ムーキー（ベッツ）を３番に置くことも十分考えられる」とした。

続けて「『３連覇』という目標を持つことは悪くないと思う。ただ、それに到達するまでにやらなければならない仕事が山ほどあるということもすごく意識している。そしてこれは、うちの選手たちが逃げるような挑戦ではないと思っている。２連覇して、ここ５〜６年で３回優勝しているメンバーも多い中で、選手たちはモチベーションを保つ必要がある。でも、こういう目標を追いかけられるのはいいことだ」とし、「タッカーもそうだけど、テオ（Ｔ・ヘルナンデス）やスネルがそうだったように、あの“勝利の味”をまだ経験していない選手たちを、すでにここにいる選手たちとミックスさせることはとてもいいことだと思う」と笑みを浮かべた。