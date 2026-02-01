冬になると食卓に登場する機会が増えるみかん。甘酸っぱくてジューシー、ビタミンCが豊富なのも魅力ですね。そのまま食べるだけでなく、実はおやつやサラダにも大活躍する万能フルーツなんです。今回は、みかんのおいしさを存分に楽しめる人気レシピランキングTOP3をご紹介します。いつものみかんが、ひと味違った一品になりますよ。■【人気レシピNo.1】外カリッ、中ジュワッ！簡単みかん飴材料はたった3つで作れる手軽さと、食べた瞬間の驚きがおいしさの決め手です。カリッとした飴の中から、みかんの果汁がジュワッとあふれ出し、甘さと酸味のバランスが絶妙。おやつはもちろん、パーティーでも注目される簡単映えスイーツとして人気No.1に輝きました。







【材料】（2人分）



みかん 2~3個

砂糖 大さじ 4

水 大さじ 1



【作り方】



1、みかんは皮をむき、小房に分ける。薄皮がはがれると飴が溶けやすいので気を付けてください。







2、小鍋に砂糖と水を入れて弱火にかけ、薄いキツネ色になるまで煮詰め、一度火からおろす。







3、竹串にみかんを刺して(1)をからめ、クッキングシートの上に竹串を取ってのせ、飴が固まったら器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



飴が絡みやすいように作業は手早く行ってください。作ってから時間が経つとみかんの水分で飴が柔らかくなってしまうので出来立てを召し上がってください。



鍋に残った飴に牛乳を入れて少し加熱しホットミルクにすると残った飴もキレイに溶けて有効活用出来ます。



【No.2】ふんわり甘い♪ミカン風味蒸しパン







【材料】（2人分）



みかん 1/2~1個

ホットケーキミックス(市販品) 100g

卵 1個

牛乳 大さじ 1

サラダ油 大さじ 1

ママレード(市販品) 大さじ 1



【作り方】



1、ミカンは皮ごと横半分に切って果汁を搾る(果汁は大さじ2用意する)。







2、ボウルに卵を溶きほぐし、牛乳、サラダ油を加えて混ぜ合わせ、全体に混ざったらホットケーキミックスを加え、よく混ぜる。マーマレードジャム、ミカンの搾り汁も加え、全体がよく混ざったらマフィン型に半分の量まで入れる。







3、電子レンジで2〜3分、様子をみながら加熱する(竹串を刺して、生地がついてこなくなるまで)。電子レンジは600Wを使用しています。







【No.3】ほろ苦×爽やか！春菊とみかんのサラダ







【材料】（2人分）



春菊（菊菜） 1袋

みかん 1個

<ドレッシング>

ハチミツ 小さじ 1

塩 小さじ 1/4

酢 小さじ 2

マスタード 小さじ 1

EVオリーブ油 小さじ 2



【作り方】



1、春菊は茎から葉先をちぎり取り、冷水に放つ。パリッとしたらザルに上げ、しっかり水気をきる。







2、みかんは皮をむいて縦4等分に切り、幅5mmに切る。







3、ボウルに(1)と(2)を入れ、混ぜ合わせた＜ドレッシング＞の材料を加えて全体にからめ、器に盛る。







【このレシピのポイント・コツ】



茎の部分は、お味噌汁や茹でて和え物などに使ってください。



■【2位以降も絶品ぞろい】みかんの人気レシピ電子レンジで手軽に作れる、忙しい日にもぴったりのおやつです。みかんのやさしい香りが広がり、ふんわり食感にほっこり。火を使わないので、小さなお子さんと一緒に楽しく作れるのも魅力ですね。生の春菊のほろ苦さに、みかんの甘酸っぱさが加わった大人味のサラダです。シャキッとした食感と爽やかな後味で、箸休めにもぴったり。こってり料理の副菜として重宝する一品ですよ。■おやつにも副菜にも使えるみかんレシピみかんは皮をむいて冷蔵保存しておくと、サラダやデザートにすぐ使えて便利です。おやつやおもてなしスイーツはもちろん、サラダに加えれば食卓が一気に華やかに。ぜひシーンに合わせて、みかんレシピを楽しんでみてくださいね。(E・レシピ編集部)