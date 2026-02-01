「とんでもなく面白くて、読むのが止まらない…！」

と話題になっているのが、書籍 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。

ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

自分の感覚を疑って考えられるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

大人でも間違えてしまいます。

あなたはわかるでしょうか？

「100人の忍者」 1人の侍が、100人の忍者がいる屋敷に攻め込んだ。

忍者は強く、1人倒すのに1日かかる。

さらには、1日経つとすべての忍者は、分身の術で2人に増える。

しかし分身の術は侍もできるので、侍も1日経つと2人に増える。 侍がすべての忍者を倒すまで、何日かかる？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（108ページ）より

……ん？

結局、忍者はどんどん増えていくから、そもそも全員を倒すなんてこと無理では？

文字だけ読んでいるとわかりにくい問題です。

何が起きているのか順を追って考えていきましょう。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

