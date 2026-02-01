イラスト：ハザマチヒロ

写真拡大

「とんでもなく面白くて、読むのが止まらない…！」
と話題になっているのが、書籍『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。Google、Apple、Microsoftといった超一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛える知的トレーニングとしても注目される「論理的思考問題」の傑作を紹介している。前作『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』は2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になるなど、大きな話題に。
ビジネス書であるにもかかわらず、「本を読まないウチの子が夢中で読んでいた！」「脳トレとして楽しんでます！」といった声も殺到し、全世代から反響を得ている。その同書から、1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

自分の感覚を疑って考えられるか？

　あなたは、

　論理的な思考

　ができる人でしょうか？

　それを測る、いい問題があります。

　正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

　知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

　そのためこの問題は、小学生でも答えられますが、「冷静に考える力」がないと、

　大人でも間違えてしまいます。

　あなたはわかるでしょうか？

「100人の忍者」

1人の侍が、100人の忍者がいる屋敷に攻め込んだ。
忍者は強く、1人倒すのに1日かかる。
さらには、1日経つとすべての忍者は、分身の術で2人に増える。
しかし分身の術は侍もできるので、侍も1日経つと2人に増える。

侍がすべての忍者を倒すまで、何日かかる？

イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（108ページ）より

　……ん？

　結局、忍者はどんどん増えていくから、そもそも全員を倒すなんてこと無理では？

　文字だけ読んでいるとわかりにくい問題です。

　何が起きているのか順を追って考えていきましょう。

　次のページで、考え方と正解を紹介します。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）