「インフルエンザと風邪」を見分ける症状はご存知ですか？【医師監修】

インフルエンザに感染すると、どのような症状が体に現れるのかを知っていますか？この記事では、インフルエンザで現れる体の変化やリスクを解説しています。

通常の風邪との見分け方も詳しく解説しているため、体の不調を感じたときの参考にすることも可能です。

予防として知識を深めておきたい人や、かかったときの対処法を頭に入れておきたい人は、ぜひチェックしてみてください。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

インフルエンザによるリスクと風邪との見分け方

インフルエンザにはどのようなリスクがありますか？

インフルエンザは免疫力の落ちた人や持病を持っている人にとって非常にリスクが高く、重症化したり合併症を引き起こしたりする危険があります。免疫力が十分にある状態だと重症化しにくいですが、高齢者や持病持ちの人同様に油断をしないようにしましょう。手洗い・うがい・人ごみを避けるなどをして、感染しないように予防を徹底することが必要です。また、がん患者さんが感染した場合も重症化する可能性が高くなります。がん患者さんの場合は症状が重症化するリスクだけでなく、がんの治療にも影響を及ぼす可能性があり非常に危険です。常日頃からの感染予防を徹底するようにしましょう。

よく子供の感染でインフルエンザ脳炎・脳症というものを聞くのですが…。

インフルエンザ脳炎や脳症は主に1才～5才の子供に発症します。以前よりは脳炎・脳症の症状がみられることが少なくなりましたが、全く発症しなくなったかといわれれば、そうとはいい切れません。脳炎と脳症はどちらもハイリスクで、似た症状を持っていますが、脳症のほうが症状が重いです。インフルエンザの感染によって、脳が腫れたり脳の圧が高くなったりして痙攣や意識障害の症状が出るほか、より重症化すると命に関わるケースもあります。

インフルエンザは子供や高齢者の方でなくても死に至ることはあるのでしょうか？

子供や高齢者の方でなくても、死に至ることがあります。特に免疫力の低い子供や高齢者は重症化しやすく、命に関わるケースが多いです。しかし子供や高齢者以外の年代の方でも、基礎疾患があったり免疫力や体力が落ちている方であれば、命に関わったりする可能性は十分に考えられます。少しの体調の変化で症状の度合いが変わるため、体調の管理に気を付けましょう。

インフルエンザと通常の風邪の見分け方があれば教えてください。

風邪であればたいていの場合、38℃を超える熱は出ず37℃台の微熱でおさまるものの、インフルエンザになると38℃を超える高い熱が出ます。ほかにも風邪と違って筋肉痛や関節痛の症状も現れ、頭痛の症状が出るのもインフルエンザの特徴です。またインフルエンザの種類は1種類ではなく、いくつか種類があって、年々中身が変わりつつあります。毎年流行しているような「A型」「B型」等の「季節性インフルエンザ」と違い、多くの人が免疫を持っていない「新型インフルエンザ」が流行すると、多くの人々に感染する恐れがあり危険です。毎年のように流行する「A型インフルエンザ」の中には、亜型が多く存在します。一度かかったことがあっても、変異の仕方によっては過去の免疫が効かない場合もあることを覚えておきましょう。

インフルエンザウイルスは身近に潜むウイルスで、特に気温が低く、空気が乾燥している冬に感染率が高くなります。

ウイルスが活動しやすい環境条件を把握しておき、生活環境内はウイルスが活動しやすい空間になっていないか都度確認してみましょう。

また流行に乗らないように、感染症対策として手洗いやうがいも有効です。

感染者が増える時期やそれ以外の時期に、自身の身を守るためにもアルコール消毒や室内の換気・加湿等の対策や予防を習慣に取り入れていきましょう。

