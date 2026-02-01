セリエA 25/26の第23節 カリアリとベローナの試合が、2月1日04:45にウニポル・ドムスにて行われた。

カリアリはセバスティアーノ・エスポジト（FW）、セミ・キリツォイ（FW）、アダム・オベルト（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、アミン・サール（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）らが先発に名を連ねた。

29分、ベローナが選手交代を行う。ロベルト・ガリアルディーニ（MF）に代わりサンディ・ロフリッチ（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

36分に試合が動く。カリアリのアダム・オベルト（DF）のアシストからルカ・マッツィテッリ（MF）がゴールを決めてカリアリが先制。

さらに45+2分カリアリが追加点。セバスティアーノ・エスポジト（FW）のアシストからセミ・キリツォイ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とカリアリがリードしてハーフタイムを迎えた。

51分にベローナのアミン・サール（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

57分、ベローナは同時に3人を交代。アブドゥ・ハールイ（MF）、アントワーヌ・ベルネード（MF）、ポル・リロラ（DF）に代わりスアト・セルダル（MF）、アル・ムスラティ（MF）、ダニエル・モスケラ（FW）がピッチに入る。

66分、カリアリは同時に2人を交代。ルカ・マッツィテッリ（MF）、セミ・キリツォイ（FW）に代わりイブラヒム・スレマナ（MF）、ジェンナーロ・ボレッリ（FW）がピッチに入る。

79分、カリアリが選手交代を行う。アダム・オベルト（DF）からリヤード・イドリシ（DF）に交代した。

82分、ベローナが選手交代を行う。サンディ・ロフリッチ（MF）からシェイク・ニアッセ（MF）に交代した。

84分カリアリが追加点。イブラヒム・スレマナ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

87分、カリアリは同時に2人を交代。セバスティアーノ・エスポジト（FW）、マルコ・パレストラ（DF）に代わりレオナルド・パボレッティ（FW）、ガブリエレ・ザッパ（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+1分カリアリが追加点。ガブリエレ・ザッパ（DF）のアシストからリヤード・イドリシ（DF）がヘディングシュートで4-0。4点差となる。

以降は試合は動かず、カリアリが4-0で勝利した。

