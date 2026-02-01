ネットショップのカートの中にある「あとで買う」には、様子見をしているなど気になるアイテムがたくさん入っています。この連載では、フォトライフに関連する製品を中心にその中身をお届けします。どのような物に興味を持ち、どのような視点で選んでいるのかなど、日々の物欲をお楽しみください。

POST GENERAL「トラベルバキュームパック」

本日は旅行や出張のときに便利な圧縮袋です。かさばる衣類をコンパクトにできて、スーツケースの容量に余裕を作ることができます。

衣類を入れてスライダーで閉じ、手で袋を丸めて中の空気を押し出し、ロック式排気弁から排出して圧縮が完了します。掃除機は不要なので、旅行先でも同じように手でくるくる丸めてペタンコにできます。一般的な圧縮袋の約3倍の厚みがある生地が使われていて、耐久性が高いのも魅力です。

色はホワイトとグレーが選べますが、どちらも中身が見えにくいので、空港などで荷物を広げて整理するときにも安心です。

S、L、LLの3サイズが用意されています。いずれも2枚セットで、販売価格はSサイズが990円前後、Lサイズが1,320円前後、LLサイズが1,742円前後です。