プロ・リーグ 25/26の第23節 シントトロイデンとシャルルロワの試合が、2月1日04:45に大王わさびスタイエンスタジアムにて行われた。

シントトロイデンは後藤 啓介（FW）、伊藤 涼太郎（MF）、山本 理仁（MF）、谷口 彰悟（DF）、畑 大雅（DF）、小久保 玲央ブライアン（GK）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシャルルロワはオーレリアン・シャイドラー（FW）、パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、シントトロイデンに所属する松澤 海斗（MF）はベンチからのスタートとなった。

40分にシントトロイデンのアルブノール・ムヤ（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

54分、シャルルロワが選手交代を行う。エティエンヌ・カマラ（MF）からヤシヌ・ハリフィ（MF）に交代した。

63分に試合が動く。シャルルロワのヤシヌ・ハリフィ（MF）のアシストからヤシン・ティトラウィ（MF）がゴールを決めてシャルルロワが先制。

66分、シャルルロワは同時に2人を交代。ケビン・ファンデンケルホフ（DF）、アントワーヌ・ベルニエ（FW）に代わりレビン・ブルム（DF）、ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がピッチに入る。

73分、シントトロイデンが選手交代を行う。伊藤 涼太郎（MF）からDiouf Oumar（FW）に交代した。

79分、シントトロイデンが選手交代を行う。アブドゥライェ・シッサコ（MF）からライアン・マーレン（MF）に交代した。

82分、シャルルロワは同時に2人を交代。パルフェ・ギアゴン（MF）、パトリック・プフラッケ（MF）に代わりメフディ・ブカミル（DF）、アントワン・コラッシン（MF）がピッチに入る。

84分、シントトロイデンが選手交代を行う。後藤 啓介（FW）から松澤 海斗（MF）に交代した。

85分シャルルロワに貴重な追加点が入る。ヤコブ ナポレオン・ロムサース（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、シャルルロワが0-2で勝利した。

なお、シントトロイデンに所属する後藤 啓介（FW）は先発し84分までプレーした。81分にイエローカードを受けている。伊藤 涼太郎（MF）は先発し73分までプレーした。山本 理仁（MF）はフル出場した。谷口 彰悟（DF）はフル出場した。畑 大雅（DF）はフル出場した。小久保 玲央ブライアン（GK）はフル出場した。松澤 海斗（MF）は84分から交代で出場した。

2026-02-01 06:51:23 更新