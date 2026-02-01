リヴァプール、エキティケの2Gなどでニューカッスルに逆転勝利！ リーグ戦6試合ぶり白星、遠藤航は途中出場
プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、リヴァプールとニューカッスルが対戦した。
リヴァプールは、直近のリーグ戦5試合で4分け1敗と失速傾向にあり、現在はリーグ6位に位置している。前回対戦で勝利した相手を本拠地『アンフィールド』に迎え、シーズンダブルを達成して勢いに乗りたいところだった。なお、遠藤航はベンチから出番を待つことになった。
対するニューカッスルは前節のアストン・ヴィラ戦に敗れると、1月28日のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに引き分け、プレミアリーグ勢で唯一決勝トーナメントへのストレートインを逃した。相手は前回対戦で敗戦したリヴァプール。雪辱を果たし、嫌な雰囲気を払拭することはできるか。
異様な雰囲気の中で始まった試合は、ニューカッスルが積極的にハイプレスをかけ、ペースを引き寄せようとしていく。一方のリヴァプールもゴールに迫っていき、試合は攻守が目まぐるしく入れ替わる展開となる。
ニューカッスルは26分、ボックス手前でFKを獲得。少しずらしてからハーヴィー・バーンズがゴールを狙って蹴ったボールは、右のポストに直撃。惜しくも得点とはならない。
スコアが動いたのは36分だった。ニューカッスルのジョー・ウィロックがドリブルで左サイドを駆け上がると、ボックス手前にいたバーンズがキープしようとしたが失敗。それでもこぼれ球はアンソニー・ゴードンの足元に転がり、そのまま右足を振り抜いてゴール左隅に強烈なシュートを突き刺した。
ところが41分、ボックス前でライアン・フラーフェンベルフがうまくボールをつなぎ、フロリアン・ヴィルツがボックス内で相手をかわしてから折り返しのパス。これをウーゴ・エキティケがダイレクトで合わせ、リヴァプールが追いつく。
さらに、直後の43分、ミロシュ・ケルケズが自陣の左サイドからロングフィードを供給すると、エキティケが墓オールをキープしてボックス内に侵入。そのままシュートをゴール右隅に突き刺し、リヴァプールが逆転した。前半は、リヴァプールの1点リードで終えた。
後半も激しく攻守が入れ替わる展開となり、両チーム共に決定機を迎えつつ、スコアは動かない時間帯が続く。60分台に入るとリヴァプールがボールを保持しながら展開を落ち着かせ、試合のコントロールを試みる。
次の1点が重要になる中、リヴァプールは67分、左サイドのエキティケからコーディ・ガクポ、ヴィルツを経由して右サイドのモハメド・サラーへ展開。そのサラーが折り返しのパスを出すと、空いたスペースに侵入したヴィルツがゴール左隅に冷静に流し込み、リヴァプールはリードを2点に広げた。
リヴァプールのアルネ・スロット監督は87分にヴィルツを下げ、遠藤航を投入。試合のクロージングを試みると、後半アディショナルタイム3分にはイブライマ・コナテにも得点が生まれ、これでリードは3点に。試合はこのまま終了し、リヴァプールが4−1でニューカッスルに逆転勝利を収めた。リーグ戦6試合ぶりとなる白星を手にし、リヴァプールは暫定ながらリーグ5位に浮上した。
リヴァプールは次節、2月8日にホームでマンチェスター・シティと対戦。一方、ニューカッスルは、2月4日にマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ準決勝第2戦を戦う。
【スコア】
リヴァプール 4−1 ニューカッスル
【得点者】
0−1 36分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）
1−1 41分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
2−1 43分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
3−1 67分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）
4−1 90＋3分 イブライマ・コナテ（リヴァプール）
【動画】エキティケが2G＆ヴィルツは1G1A! リヴァプールが逆転勝利
隙を見つけた一撃💥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日
バーンズが失ったボールが右サイドで待つ #ゴードン の元へ
ケルケズの股を抜けて見事ゴールイン🥅
ニューカッスル先制🔥
🏆 プレミアリーグ第24節
⚔️ リヴァプール v ニューカッスル
🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/dUI9tG7EMc
リヴァプールも黙ってはいない😤— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日
ヴィルツのゴール際からのクロスを
きっちり詰める #エキティケ 👏
個の技術で同点に追い付く!!
🏆 プレミアリーグ第24節
⚔️ リヴァプール v ニューカッスル
🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/t1q05dq1cA
リヴァプール逆転🔴— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日
ケルケズのスーパーパスを受ける #エキティケ
縦突破からスキルフルなゴール💫
2分で2得点の大活躍
🏆 プレミアリーグ第24節
⚔️ リヴァプール v ニューカッスル
🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/hE8HDzNaCX
リヴァプール追加点⚽️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日
中央で待っていた #ヴィルツ
サラーからのボールを冷静に流し込む🥶
レバークーゼン時代のフォームを
取り戻してきたか🤩
🏆 プレミアリーグ第24節
⚔️ リヴァプール v ニューカッスル
🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/0gszPHSsth