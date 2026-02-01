リヴァプール、エキティケの2Gなどでニューカッスルに逆転勝利！　リーグ戦6試合ぶり白星、遠藤航は途中出場

プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、リヴァプールとニューカッスルが対戦した。リヴァプールは、直近のリーグ戦5試合で4分け1敗と失速傾向にあり、現在はリーグ6位に位置している。前回対戦で勝利した相手を本拠地『アンフィールド』に迎え、シーズンダブルを達成して勢いに乗りたいところだった。なお、遠藤航はベンチから出番を待つことになった。対するニューカッスルは前節のアストン・ヴィラ戦に敗れると、1月28日のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに引き分け、プレミアリーグ勢で唯一決勝トーナメントへのストレートインを逃した。相手は前回対戦で敗戦したリヴァプール。雪辱を果たし、嫌な雰囲気を払拭することはできるか。

【動画】エキティケが2G＆ヴィルツは1G1A! リヴァプールが逆転勝利

隙を見つけた一撃💥



バーンズが失ったボールが右サイドで待つ #ゴードン の元へ



ケルケズの股を抜けて見事ゴールイン🥅



ニューカッスル先制🔥



🏆 プレミアリーグ第24節

⚔️ リヴァプール v ニューカッスル

🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/dUI9tG7EMc — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日

リヴァプールも黙ってはいない😤



ヴィルツのゴール際からのクロスを

きっちり詰める #エキティケ 👏



個の技術で同点に追い付く!!



🏆 プレミアリーグ第24節

⚔️ リヴァプール v ニューカッスル

🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/t1q05dq1cA — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日

リヴァプール逆転🔴



ケルケズのスーパーパスを受ける #エキティケ

縦突破からスキルフルなゴール💫



2分で2得点の大活躍



🏆 プレミアリーグ第24節

⚔️ リヴァプール v ニューカッスル

🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/hE8HDzNaCX — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日

リヴァプール追加点⚽️



中央で待っていた #ヴィルツ

サラーからのボールを冷静に流し込む🥶



レバークーゼン時代のフォームを

取り戻してきたか🤩



🏆 プレミアリーグ第24節

⚔️ リヴァプール v ニューカッスル

🔗 https://t.co/aOr3qXxMxV pic.twitter.com/0gszPHSsth — U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2026年1月31日

異様な雰囲気の中で始まった試合は、ニューカッスルが積極的にハイプレスをかけ、ペースを引き寄せようとしていく。一方のリヴァプールもゴールに迫っていき、試合は攻守が目まぐるしく入れ替わる展開となる。ニューカッスルは26分、ボックス手前でFKを獲得。少しずらしてからハーヴィー・バーンズがゴールを狙って蹴ったボールは、右のポストに直撃。惜しくも得点とはならない。スコアが動いたのは36分だった。ニューカッスルのジョー・ウィロックがドリブルで左サイドを駆け上がると、ボックス手前にいたバーンズがキープしようとしたが失敗。それでもこぼれ球はアンソニー・ゴードンの足元に転がり、そのまま右足を振り抜いてゴール左隅に強烈なシュートを突き刺した。ところが41分、ボックス前でライアン・フラーフェンベルフがうまくボールをつなぎ、フロリアン・ヴィルツがボックス内で相手をかわしてから折り返しのパス。これをウーゴ・エキティケがダイレクトで合わせ、リヴァプールが追いつく。さらに、直後の43分、ミロシュ・ケルケズが自陣の左サイドからロングフィードを供給すると、エキティケが墓オールをキープしてボックス内に侵入。そのままシュートをゴール右隅に突き刺し、リヴァプールが逆転した。前半は、リヴァプールの1点リードで終えた。後半も激しく攻守が入れ替わる展開となり、両チーム共に決定機を迎えつつ、スコアは動かない時間帯が続く。60分台に入るとリヴァプールがボールを保持しながら展開を落ち着かせ、試合のコントロールを試みる。次の1点が重要になる中、リヴァプールは67分、左サイドのエキティケからコーディ・ガクポ、ヴィルツを経由して右サイドのモハメド・サラーへ展開。そのサラーが折り返しのパスを出すと、空いたスペースに侵入したヴィルツがゴール左隅に冷静に流し込み、リヴァプールはリードを2点に広げた。リヴァプールのアルネ・スロット監督は87分にヴィルツを下げ、遠藤航を投入。試合のクロージングを試みると、後半アディショナルタイム3分にはイブライマ・コナテにも得点が生まれ、これでリードは3点に。試合はこのまま終了し、リヴァプールが4−1でニューカッスルに逆転勝利を収めた。リーグ戦6試合ぶりとなる白星を手にし、リヴァプールは暫定ながらリーグ5位に浮上した。リヴァプールは次節、2月8日にホームでマンチェスター・シティと対戦。一方、ニューカッスルは、2月4日にマンチェスター・シティとのカラバオ・カップ準決勝第2戦を戦う。【スコア】リヴァプール 4−1 ニューカッスル【得点者】0−1 36分 アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）1−1 41分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）2−1 43分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）3−1 67分 フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール）4−1 90＋3分 イブライマ・コナテ（リヴァプール）