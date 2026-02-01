櫻井翔がアキラ100%のお盆芸に初挑戦！『Golden SixTONES』で櫻井翔＆中田翔の“ダブル翔”が大暴れ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2月1日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』は、ゲストに櫻井翔と中田翔が登場する。

2度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。

一方、SixTONESと初対面の中田。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田にメンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とビビりまくり。中田も「時と場合によります」とにらみを利かせて一同を震え上がらせる。

■サイズ感対決で櫻井翔がパニックに

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？ 入らないのか？ を予想する新感覚の目利きゲームだ。

初挑戦の中田は「野球を通して日頃から分析しているので」と空間認識能力に自信を見せるものの、「じゃあサイズ感覚で失敗したことはない？」と聞かれた途端に言いよどむ。

一方、櫻井は「完全に鼻があっち向いちゃってる」と、ご褒美グルメの「ねぎま鍋」にクギ付け。正解数に応じてご褒美のサイズが変化するため、目指すは全問正解。はたしてトップアイドルのサイズ感やいかに？ 進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。

1問目は「カーリングハウスのいちばん中心の円に、アキラ100%のお盆は入る？ 入らない？」。

予想の参考に、スタジオにアキラ100%が登場。すると本家本元の目の前で、即興お盆芸チャレンジがスタート。さっそくお盆を渡された櫻井は戸惑いつつ、カーテンの奥でスタンバイ。「まさか脱いでないですよね!?」と後輩たちがドキドキしながら見守るなか、現れた櫻井がギリギリのお盆芸を披露する。

アキラから合格点をもらえれば、予想の大ヒントをゲットできるが、はたして判定は？ さらに、中田から渾身のケツバットをお見舞いされた松村北斗が吹っ飛ぶ。いったい何が？

正解VTRでは、「入ってる！」「入ってないでしょ!?」と、超ビミョーな判定に一同大熱狂する。

さらに、バトンを使ったサイズ問題や、学生服の第二ボタンを使ったサイズ問題に挑戦。入るか入らないか絶妙すぎる超難問に、櫻井も「見事な問題！」と大興奮。最後はスタジオで“生サイズの晩餐”。みんなでランドセルを背負ってピッカピカの1年生に。中田も小学生になりきって笑顔でモノボケを披露する。予測不能なサイズ対決の結末は、ぜひ番組で確かめよう。

■中田翔が動体視力ゲームで大ピンチ！「失敗したら野球の仕事ができなくなる」

超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転ホームラン球児」にみんなで挑戦。問題は全2問。何が回転していたか全員そろって連続正解できれば、櫻井の大好物である世界一に輝いたビザ職人が作る究極のピザをいただける。

絶対に正解したい櫻井は、みんなと円陣を組んで「ピザ食べるぞ！」と気合い注入。ドラマ『木更津キャッツアイ』を想起させる櫻井のユニフォーム姿に、ドンピシャ世代の春菜は「バンビじゃん！」と大喜びする。

一方の中田は「失敗したら野球の仕事ができなくなる」と背水の陣で臨むものの、いざゲームが始まると「こんなに速いと思わなかった…」と大苦戦。高速回転についていけず珍解答する中田に一同から「ダッサ！」と容赦ないツッコミが入る。

回転している細長いものはいったいなんなのか？ ヒントは「かゆいところに手が届くもの」。一同はあのアイテムを思い浮かべるが…。ピザを食べたい櫻井のために、全員で正解できるのか。

ダブル翔×SixTONES！ ヤンチャ男子が童心に返って遊び尽くす『Golden SixTONES』は、2月1日21時から放送。

■番組情報

日本テレビ『Golden SixTONES』

02/01（日）21:00～21:54

出演者：SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾 / 「高」は、はしごだかが正式表記、森本慎太郎、田中樹）

ゲスト：櫻井翔、中田翔

進行：近藤春菜（ハリセンボン）

■関連リンク

『Golden SixTONES』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sixtones/

SixTONES OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/42

https://www.sixtones.jp/