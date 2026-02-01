『北海道民に聞いた、クール便の驚くべき使い方』01


気温が低くなる北海道では、生鮮など通常はクール便で送るものも「常温」で大丈夫だという。地域によって異なる宅配便の事情を描いたゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)の漫画『運び屋ゆきたの漫画な日常』から、「北海道民に聞いたクール便の驚くべき使い方」を紹介するとともに、ゆきたさんに話を聞いた。

■凍らせないために「冷蔵」で送る

冬の北海道では、生鮮物を常温で送る人が多いという。なぜなら、外気やトラックのなかの温度が低く、天然のクール便のような状態だからだ。逆に気温が低すぎて、常温の荷物が凍ってしまうトラブルもあるという。

そのため、どうしても凍ったら困る荷物は、逆に「冷蔵(クール便)」で送ることもあるそうだ。冷蔵庫のなかのほうが外気よりも暖かく、温度が一定に保たれているため、「凍結防止」として機能するのだ。これは雪国ならではの知恵といえるだろう。

■食品以外の「クール便」活用法

さらにゆきたさんに話を聞くと、クール便は食品を送る以外の目的でもしばしば使われるという。「夏場にはスプレー缶など、高温になると破裂の危険があるものがクール便で送られることがあります。また、夏場にお花をクール便で送るのもよくあることです」

ほかにも、化学薬品や医薬品などの温度管理が厳しい物品もクール便で送られるため、病院や研究施設にはクール便でさまざまなものが届くそうだ。

■冷蔵庫の買い替え時に使える裏技

読者のなかには、ユニークな使い方をしている人もいた。「冷蔵庫を買い替える際、中身をクール便として自宅に配送した」というのだ。新しい冷蔵庫が届き、設置が終わったタイミングでクール便が届くように指定すれば、食材を腐らせることなく、スムーズに移行ができる。

中身を無駄にせずに済んだというこのアイデア。引っ越しや買い替えの予定がある人は、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。

取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。