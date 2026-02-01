おうちで楽しむ、週末ご褒美ハイボール。【サントリー】大容量の角瓶で手軽にバー気分！家飲み派はAmazonで要チェック！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
週末はグラス片手に、本格ハイボール時間。【サントリー】大容量の角瓶で手軽にバー気分！Amazonでチェックだ！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
「角ハイボール」でおなじみ、ウイスキーのロングセラーブランド「角瓶」。炭酸で割っておいしいハイボールにすることで、美味しさがいっそう引き立つウイスキー。角瓶は、山崎と白州蒸溜所バーボン樽原酒をバランスよく配合した、厚みのあるコクと甘やかな香り、ドライな後口が特長。
→【アイテム詳細を見る】
角瓶はサントリー創業者・鳥井信治郎が「スコッチに負けない日本のウイスキー」を目指し完成させた。角瓶のラベルには「角瓶」の文字はなく、ボトルの形から誰からともなく呼ばれはじめ定着した。
「角瓶」という名の由来となった瓶型を採用。ロングセラーとして堂々とした角瓶らしさを強調。ラベルには、読みやすく上品さを感じられる「Suntory Whisky」ロゴを採用。創業者・鳥井信治郎のサインを中央に配し、由緒ある定番ブランドとしての品質感を表現した。
→【アイテム詳細を見る】
角瓶は、山崎や白州蒸溜所のバーボン樽原酒をバランスよく配合し、甘やかな香り、厚みのあるコク、ドライな後口が特長。伝統の味を守るため、ブレンダ―が日々中味を見直し、絶えざるリファインを実施している。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されております。
週末はグラス片手に、本格ハイボール時間。【サントリー】大容量の角瓶で手軽にバー気分！Amazonでチェックだ！
新年のお買い物チャンス「Amazon スマイルSALE」がスタート！
日用品から話題の商品まで、お得にそろえるなら今。1月27日(火)9時から2月2日(月)23時59分までの7日間限定で開催。気になっていたアイテムを、この機会にチェック！
→【アイテム詳細を見る】
角瓶はサントリー創業者・鳥井信治郎が「スコッチに負けない日本のウイスキー」を目指し完成させた。角瓶のラベルには「角瓶」の文字はなく、ボトルの形から誰からともなく呼ばれはじめ定着した。
「角瓶」という名の由来となった瓶型を採用。ロングセラーとして堂々とした角瓶らしさを強調。ラベルには、読みやすく上品さを感じられる「Suntory Whisky」ロゴを採用。創業者・鳥井信治郎のサインを中央に配し、由緒ある定番ブランドとしての品質感を表現した。
→【アイテム詳細を見る】
角瓶は、山崎や白州蒸溜所のバーボン樽原酒をバランスよく配合し、甘やかな香り、厚みのあるコク、ドライな後口が特長。伝統の味を守るため、ブレンダ―が日々中味を見直し、絶えざるリファインを実施している。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されております。