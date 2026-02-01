ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、佐々木朗希投手（24）が参加。報道陣の取材に応え、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての思いを話した。

メジャーリーガーとして過ごす初めてのオフについて問われた佐々木は「シーズン最後は、いい形で終わることができましたが、個人としては課題が多かったので、そこをしっかり振り返って、今シーズンに向けていい準備ができたかなと思います」と充実感を口にした。

前回23年のWBCでは侍ジャパンの一員として14年ぶりの世界一奪還に貢献したが、今回大会はメンバーには選出されなかった。「僕にとっても継続して出たいっていう特別な舞台ですし、プレッシャーも非常にありますけど。今回もそうしたかったんですが、球団の判断ではあるので。こういう形で怪我明けということもあるので。今、目の前のことに集中してやってます」と思いを話した。

気持ちはすでに2年目のシーズンへと切り替えている。昨季終盤はリリーフとして、チームのワールドシリーズ連覇に貢献したが、今季は先発としてローテの一角を担うことを目標とする。「自分の立場が確立されてるわけではないので。そこはしっかりキャンプを通して、いい結果を残してローテーション入れるように頑張りたいなと思います」と意気込みを示した。