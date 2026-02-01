櫻井翔さん（44）と元プロ野球選手の中田翔さん（36）が、1日放送の『Golden SixTONES』に出演。ご褒美グルメをかけてSixTONESとともに、様々なゲームに挑みました。

2度目の参戦となる櫻井さんは、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある？」と番組スタッフに恨み節。

一方、中田さんはSixTONESとは初対面。現役引退後も貫禄ある中田さんに、SixTONESのメンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とコメントすると、中田さんは「時と場合によります」とにらみを利かせ、一同を震え上がらせます。

しかし、ゲームが始まると“ダブル翔”のキャラが完全崩壊。SixTONESのペースにのまれていきます。

■櫻井翔がアキラ100%のお盆芸に挑戦 中田翔は小学生になりきって笑顔

最初のゲームは、「身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？」を予想する『サイズの晩餐』。

1問目は『カーリングハウスの一番中心の円に、アキラ100%のお盆は入る？入らない？』という問題。予想の参考として、スタジオにアキラ100%さんが登場すると、本人の目の前で即興お盆芸チャレンジがスタート。

お盆を渡された櫻井さんは、戸惑いつつカーテンの奥でスタンバイ。後輩たちが「まさか脱いでないですよね？」とドキドキしながら見守る中、櫻井さんがギリギリのお盆芸を披露する場面も。

また、スタジオで“生サイズの晩餐”も行われ、出演者みんなでランドセルを着用。中田さんは小学生になりきって笑顔でモノボケを披露しました。

■櫻井翔、大好物のピザを前に気合十分

また、超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム『回転ホームラン球児』にも挑戦。連続正解できれば、櫻井さんの大好物、世界一に輝いた職人が作る究極のピザが食べられます。

絶対に正解したい櫻井さんは、円陣を組んで「ピザ食べるぞ！」と気合を注入。中田さんは「失敗したら野球の仕事ができなくなる」と背水の陣で臨むも、いざゲームが始まると「こんなに速いと思わなかった…」と、高速回転についていけず珍解答。一同から「ダッサ！」と容赦なくツッコまれます。

櫻井さんと中田さんが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で1日午後9時から放送です。