　お笑いコンビ・品川庄司庄司智春（50）と妻でタレントの藤本美貴（40）が出演するフジテレビ系料理バラエティー『ミキティダイニング』（毎週土曜　前11：00）が1月31日に放送され、庄司が過去にジェラシーを感じた芸能人を明かした。

　この日番組では「キレイを保ち続けるママ達の美の秘訣大公開SP！」と題して、放送。俳優の雛形あきこと天野浩成夫妻や益若つばさ、坂下千里子などが出演し。美容法についてトークを繰り広げた。

　その中で、嫉妬を感じる瞬間について話題が及ぶと、庄司は「テレビを見てて…」と切り出し、妻の藤本が出演していたバラエティー番組の共演者にジェラシーを感じたと告白。その相手はタレントの勝俣州和だったと明かし、ゲームをクリアする企画の際に「（藤本が）真っ先に勝俣さんとハイタッチしたとき、ちょっとジェラシー感じた」と語った。

　その後も「なんで…勝俣さんなの」「かっちゃんとなんかあるの？って」と語気を強め、藤本や共演者を爆笑させた。

　藤本と庄司は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。