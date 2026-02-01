庄司智春、妻・藤本美貴との“距離感”にジェラシーを感じた芸能人を告白「なんかあるの？って」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（50）と妻でタレントの藤本美貴（40）が出演するフジテレビ系料理バラエティー『ミキティダイニング』（毎週土曜 前11：00）が1月31日に放送され、庄司が過去にジェラシーを感じた芸能人を明かした。
【写真】「プリンセス可愛いです」次女の6歳の誕生日に家族ショットを披露した藤本美貴＆庄司智春夫妻 ※3枚目
この日番組では「キレイを保ち続けるママ達の美の秘訣大公開SP！」と題して、放送。俳優の雛形あきこと天野浩成夫妻や益若つばさ、坂下千里子などが出演し。美容法についてトークを繰り広げた。
その中で、嫉妬を感じる瞬間について話題が及ぶと、庄司は「テレビを見てて…」と切り出し、妻の藤本が出演していたバラエティー番組の共演者にジェラシーを感じたと告白。その相手はタレントの勝俣州和だったと明かし、ゲームをクリアする企画の際に「（藤本が）真っ先に勝俣さんとハイタッチしたとき、ちょっとジェラシー感じた」と語った。
その後も「なんで…勝俣さんなの」「かっちゃんとなんかあるの？って」と語気を強め、藤本や共演者を爆笑させた。
藤本と庄司は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。
【写真】「プリンセス可愛いです」次女の6歳の誕生日に家族ショットを披露した藤本美貴＆庄司智春夫妻 ※3枚目
この日番組では「キレイを保ち続けるママ達の美の秘訣大公開SP！」と題して、放送。俳優の雛形あきこと天野浩成夫妻や益若つばさ、坂下千里子などが出演し。美容法についてトークを繰り広げた。
その中で、嫉妬を感じる瞬間について話題が及ぶと、庄司は「テレビを見てて…」と切り出し、妻の藤本が出演していたバラエティー番組の共演者にジェラシーを感じたと告白。その相手はタレントの勝俣州和だったと明かし、ゲームをクリアする企画の際に「（藤本が）真っ先に勝俣さんとハイタッチしたとき、ちょっとジェラシー感じた」と語った。
その後も「なんで…勝俣さんなの」「かっちゃんとなんかあるの？って」と語気を強め、藤本や共演者を爆笑させた。
藤本と庄司は、2009年7月に結婚。12年3月に長男（13）、15年8月に長女（10）、20年1月に次女が誕生している。