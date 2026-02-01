【豊臣兄弟！ 第5話】信長、小一郎＆藤吉郎に鵜沼城の調略申し付ける
【モデルプレス＝2026/02/01】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第5話が2月1日に放送される。
【写真】前田利家役・39歳俳優の扮装姿がかっこよすぎる
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。小一郎は、試合で藤吉郎のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。そんな2人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門（松尾諭）は、これまで誰の説得にも応じていないという。果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか。
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
◆「豊臣兄弟！」第5話あらすじ
