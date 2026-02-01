《期間限定》終売前に走れーーッッ！！【マクドナルド】ポテトにも合う♡「新作ソース」

【マクドナルド】から、2月中旬までの期間限定で新作ソースが登場しました。 今回は、ナゲットやポテトと一緒に楽しみたいソースをご紹介。気になったら、ぜひ終売前に試してみて。

香りの良さに引き寄せられる「やみつき旨にんにくソース」

筆者も実食した「やみつき旨にんにくソース」。甘みのある濃厚な味わいで、にんにくの風味がしっかりと感じられるのが特徴です。ナゲットにつけると味に奥行きが出て、手がとまりません！ お好みのバーガーをソースなしでオーダーして、こちらをチョイ足しするのもおすすめです。

クリーミー派なら試したい「サワークリームタルタルソース」

もう一つの新作「サワークリームタルタルソース」は、なめらかでコクのあるテイストが魅力。先程のソースと食べ比べてみたところ、サワークリームのまろやかな酸味がほどよく効き、子どももパクパクと食べすすめていました。単品追加で気軽に試せるのも嬉しいポイント。ポテトに合わせると印象が変わり、軽やかな後味が楽しめるので、ぜひ試してみて。

