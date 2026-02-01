隣で寝ている同居猫の手に噛みつこうとしてみたけれど…？なぜか何度も噛み損ねてしまう猫の様子が愛くるしすぎると話題で、動画は11万4千再生を突破。「本当にかわいいですね！w」「2匹ともいい！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：一緒にくつろぐ２匹のネコ→どさくさに紛れて噛もうとした結果…思わず笑ってしまう『攻防戦』】

空振り三振

Instagramアカウント『peeuuumona_kinaco』に投稿されたのは、くっついて寝そべっていた2匹の猫が小競り合いをはじめてしまう様子です。動画に登場するのは、2022年7月18日生まれの茶トラ模様の「ぺー」ちゃん（男の子）と、2024年3月18日生まれのキジ白模様の「モナ」ちゃん（女の子）。2匹ともふわふわな毛並みがとてもゴージャスな元保護猫さんです。

この日、ぺーちゃんとモナちゃんは、寄り添いながら一緒にくつろいでいたのだそうです。モナちゃんが右手をぺーちゃんの体に乗せていたところ、ぺーちゃんがその手を舐めようとするふりをしながら噛もうとしはじめたといいます。ぺーちゃんが口を近づけてくるたびに右手を引っ込めていくモナちゃん。舌をぺろぺろ、口をパクパクさせながら何度かトライしてみたぺーちゃんでしたが、毎回モナちゃんにうまくかわされて、すべてが空振りに終わってしまったのだとか。

やってないのにやり返される

噛みたい気持ちがおさまらなかったぺーちゃんは、今度はモナちゃんの左肩あたりを噛もうとチャレンジしたとのこと。

その瞬間「やめろにゃ！」と言うようにモナちゃんがぺーちゃんの頭を押さえつけ、ぺーちゃんの耳に噛みついたのだそうです。

ひと口だけでも…

まだまだあきらめきれないぺーちゃんは、再度モナちゃんの手を舐めるふりをしながらそっと噛みついてみたといいます。するとモナちゃんが素早く手を引っ込めてしまい、またしてもぺーちゃんの挑戦は失敗。

「頼む！1回だけ！」とでも言うように、ぺーちゃんはモナちゃんの腕を目がけて噛みつこうとしますが、このときもモナちゃんの返り討ちにあってしまったのだとか。なかなか欲望を満たすことのできないぺーちゃんと、俊敏に攻撃をかわすモナちゃんの心あたたまるワンシーンなのでした。

投稿には、「ガブッといっちゃえ！w」「2匹ともモフモフでかわいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『peeuuumona_kinaco』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「peeuuumona_kinaco」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。