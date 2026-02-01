『リブート』第3話 “早瀬”鈴木亮平、夏海殺害事件に隠されていた“真実”を目撃
鈴木亮平が主演し、戸田恵梨香が共演する日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が1日の今夜放送される。
【写真】海江田（酒向芳）を追い詰める冬橋（永瀬廉）
本作は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。『マイファミリー』、『ラストマン-全盲の捜査官-』、『全領域異常解決室』などの作品で知られる黒岩勉が脚本を手がける。
■第3話あらすじ
早瀬（鈴木）は、突然現れた儀堂の妻・麻友（黒木メイサ）と一香（戸田）が鉢合わせる場面に居合わせてしまう。
張りつめた空気の中、一香の指示で麻友を外へ連れ出した早瀬は、麻友が今なお儀堂（鈴木／2役）を想い、別れるつもりは一切ないことを知り、言葉を失う。
動揺を抱えたまま警視庁に戻った早瀬を待っていたのは、再び現れた麻友だった。その異常とも言える行動に戸惑う早瀬の前に立ちはだかったのは、真北（伊藤英明）と捜査二課の土方（愛希れいか）。二人はすでに儀堂と冬橋（永瀬廉）の関係を把握し、冬橋の“裏の顔”について独自に捜査を進めていたのだ。
警察内部でも、儀堂へと捜査の手が確実に伸びている。その現実を突きつけられた早瀬は、次第に焦りを募らせていく。そんな中、消えた10億円をめぐり、海江田（酒向芳）が不審な動きを見せ始める。
そして早瀬は、儀堂のロッカールームで一台のパソコンを発見する。中身を開いたその瞬間、そこには夏海殺害事件に隠されていた“ある真実”が記されていた…。
日曜劇場『リブート』はTBS系にて毎週日曜21時放送。
