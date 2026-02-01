“ダブル翔”櫻井翔＆中田翔、SixTONESと大暴れ 松村北斗に“渾身ケツバット”も
櫻井翔（嵐）と中田翔が、きょう1日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（毎週日曜 後9：00）にゲスト出演する。
【番組カット】ドキドキ！櫻井翔の挑戦を見守るSixTONES
2度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。一方、中田は、SixTONESと初対面となる。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田に、メンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とビビりまくる。中田も「時と場合によります」とにらみをきかせて一同を震え上がらせる。
最初のゲームは、身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐」。初挑戦の中田は「野球を通して日頃から分析しているので」と空間認識能力に自信を見せるものの、「じゃあサイズ感覚で失敗したことはない？」と聞かれた途端に言いよどむ。
一方、櫻井は「完全に鼻があっち向いちゃってる」と、ご褒美グルメの「ねぎま鍋」にくぎづけ。正解数に応じてご褒美のサイズが変化するため、全問正解を目指す。進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。
1問目は「カーリングハウスの一番中心の円に、アキラ100％のお盆は入る？入らない？」。予想の参考に、スタジオにアキラ100％が登場する。すると、本家本元の目の前で、即興お盆芸チャレンジがスタート。さっそくお盆を渡された櫻井は戸惑いつつ、カーテンの奥でスタンバイする。「まさか脱いでないですよね!?」と後輩たちがドキドキしながら見守る中、現れた櫻井がギリギリのお盆芸を披露する。アキラから合格点をもらえれば、予想の大ヒントをゲットできる。さらに、中田が松村北斗に渾身のケツバットも。お盆と共に吹っ飛ぶ。一体何があったのか。
バトンを使ったサイズ問題や学生服の第2ボタンを使ったサイズ問題にも挑戦する。入るか入らないか絶妙すぎる超難問に、櫻井も「見事な問題！」と大興奮。最後は、スタジオで“生サイズの晩餐”を行う。ランドセルを背負ってピッカピカの1年生に。中田も小学生になりきって笑顔でモノボケを披露する。予測不能なサイズ対決の結末とは。
超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転ホームラン球児」にみんなで挑戦する。問題は全2問。何が回転していたか全員そろって連続正解できれば、櫻井の大好物である世界一に輝いたピザ職人が作る究極のピザを堪能できる。
絶対に正解したい櫻井は、みんなと円陣を組んで「ピザ食べるぞ！」と気合い注入。ドラマ『木更津キャッツアイ』を想起させる櫻井のユニフォーム姿に、ドンピシャ世代の近藤は「バンビじゃん！」と大喜びする。
一方、中田は「失敗したら野球の仕事ができなくなる」と背水の陣で臨むものの、いざゲームが始まると「こんなに速いと思わなかった」とポツリ。高速回転についていけず珍解答する中田に、一同から「ダッサ！」と容赦ないツッコミが飛ぶ。回転している細長いものは一体何なのか。ヒントは「かゆい所に手が届くもの」。一同は“あのアイテム”を思い浮かべる。ピザを食べたい櫻井のために、全員で正解できるのか。
【番組カット】ドキドキ！櫻井翔の挑戦を見守るSixTONES
2度目の参戦となる櫻井は、前回のリズムゲームでビリビリ電流の餌食になったことを根に持ち、「あんな理不尽なゲームある!?」と番組スタッフに恨み節。一方、中田は、SixTONESと初対面となる。現役引退後も貫禄ダダ漏れの中田に、メンバーは「怖えっス。盛り上がった流れでグイっと行ったら、ど突かれます？」とビビりまくる。中田も「時と場合によります」とにらみをきかせて一同を震え上がらせる。
一方、櫻井は「完全に鼻があっち向いちゃってる」と、ご褒美グルメの「ねぎま鍋」にくぎづけ。正解数に応じてご褒美のサイズが変化するため、全問正解を目指す。進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。
1問目は「カーリングハウスの一番中心の円に、アキラ100％のお盆は入る？入らない？」。予想の参考に、スタジオにアキラ100％が登場する。すると、本家本元の目の前で、即興お盆芸チャレンジがスタート。さっそくお盆を渡された櫻井は戸惑いつつ、カーテンの奥でスタンバイする。「まさか脱いでないですよね!?」と後輩たちがドキドキしながら見守る中、現れた櫻井がギリギリのお盆芸を披露する。アキラから合格点をもらえれば、予想の大ヒントをゲットできる。さらに、中田が松村北斗に渾身のケツバットも。お盆と共に吹っ飛ぶ。一体何があったのか。
バトンを使ったサイズ問題や学生服の第2ボタンを使ったサイズ問題にも挑戦する。入るか入らないか絶妙すぎる超難問に、櫻井も「見事な問題！」と大興奮。最後は、スタジオで“生サイズの晩餐”を行う。ランドセルを背負ってピッカピカの1年生に。中田も小学生になりきって笑顔でモノボケを披露する。予測不能なサイズ対決の結末とは。
超高速回転している物が何かを当てる動体視力ゲーム「回転ホームラン球児」にみんなで挑戦する。問題は全2問。何が回転していたか全員そろって連続正解できれば、櫻井の大好物である世界一に輝いたピザ職人が作る究極のピザを堪能できる。
絶対に正解したい櫻井は、みんなと円陣を組んで「ピザ食べるぞ！」と気合い注入。ドラマ『木更津キャッツアイ』を想起させる櫻井のユニフォーム姿に、ドンピシャ世代の近藤は「バンビじゃん！」と大喜びする。
一方、中田は「失敗したら野球の仕事ができなくなる」と背水の陣で臨むものの、いざゲームが始まると「こんなに速いと思わなかった」とポツリ。高速回転についていけず珍解答する中田に、一同から「ダッサ！」と容赦ないツッコミが飛ぶ。回転している細長いものは一体何なのか。ヒントは「かゆい所に手が届くもの」。一同は“あのアイテム”を思い浮かべる。ピザを食べたい櫻井のために、全員で正解できるのか。