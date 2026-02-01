東京・上野と羽田空港で億単位の現金を香港に運ぼうとしていたグループが襲撃された事件。羽田で現金を奪われそうになった2人が香港へ渡った後、日本の依頼主と電話で話している最中に再び襲われ、現金を奪われていたことが分かりました。

羽田空港の駐車場ではおととい未明（先月30日）、現金1億9000万円を運んでいたとみられる4人が偽造ナンバーの車に乗った男らに現金を奪われそうになりました。

襲われた4人のうち2人は香港にわたりましたが、警視庁によりますと、香港に到着したあと、現金運搬の依頼主である30代の会社社長と電話で話している最中に襲われ、現金を奪われたということです。

一方、日本では、羽田の事件のおよそ2時間半前にも東京・上野で、香港に運ぶ4億円あまりを運搬していたとみられる7人のグループが襲撃され、現金を奪われています。

警視庁は羽田空港と上野の事件について、その状況や手口などから、犯行グループが事前に現金運搬の情報を得たうえで、同じ「指示役」のもとそれぞれ別の実行役が犯行に及んだとみて捜査しています。

また、香港で起きた事件との関連についても調べています。