3世帯が快適に…中央部はガラス張りで親も安心 自然を満喫できる鎌倉の家 アンガ田中「最高すぎますよ！」『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）がきょう1日放送される。この回では「鎌倉の自然を満喫できる家」が登場する。
【スゴイ家】これは親も安心！壁がガラス張りのダイニングキッチン
田中と遼河が訪れた神奈川県鎌倉市の奥まった場所にあるお宅。敷地面積は450平方メートル、暮らしているのは3世帯だ。
玄関は2つに分けられている。96歳の母専用のものがあり、プライバシーを確保している。1階には屋外デッキが。川のせせらぎや鳥のさえずりが聞こえ、桜や紅葉など鎌倉の四季折々の風景が楽しめる。
この光景に、田中は思わず「最高すぎますよ！」と興奮。このほか、たき火などが楽しめる広い庭もある。
リビングとダイニングが見える壁はガラス張り。一体感にこだわったという。このほか、親子をつなぐ扉には歪みガラスもあり、母の気配が見られるようにする工夫が凝らされている。
キッチンは、空間になじむ家具調。外の自然を楽しめる上げ下げ窓や来客者が気軽に楽しめるコーヒコーナーも設けており、遼河は絶賛した。
洗面台は幅が175センチ。2人が広々と使用できる広さとなっている。
番組では、「オシャレで機能的！ゆとり空間を活用しリゾートを感じるリノベマンション」も取り上げる。
