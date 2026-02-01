「処分が決定していた犬」を保護するも、怯えてご飯も食べられず、2ヶ月半後…涙が出る「感動の物語」が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で25万9000回再生を突破し、「泣けてくる」「幸せになるんだよ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『処分が決定していた犬』を保護→怯えてご飯も食べられず、2ヶ月半後…涙が出る『感動の物語』】

殺処分寸前で保護

Instagramアカウント「anjyu_kitamura」に投稿されたのは、熊本県の殺処分場で保護された元野犬「あずき」ちゃんの様子。あずきちゃんは処分が決定していて、寸前で投稿主さんのところにやって来たのだそう。

保護されたばかりの頃はいつもケージの端っこにいて、怯え切った表情をしていたあずきちゃん。人が見ている状況ではご飯を食べず、伏せて寛ぐこともなかったと言います。

不信感しかなかったけれど

投稿主さんがご飯を手に乗せて口元まで持っていっても、あずきちゃんはそっぽを向いてしまい、全く口にしようとしません。人間への不信感や恐怖心が、怯えた目からひしひしと伝わってきます。

しかし保護から2ヶ月半後、お散歩や人慣れを頑張ったあずきちゃんは、人が見ていても伏せた状態でご飯を食べられるように。リラックスしながらご飯を食べるあずきちゃんの表情は、以前より格段に柔らかくなっている様子。

最高のクリスマスプレゼント

これまでずっと怖い思いをしてきたあずきちゃんのリラックスした姿に、嬉しくて涙が出たという投稿主さん。頑張ったあずきちゃんに、ちょうどクリスマスの頃「ずっとのお家」という最高のプレゼントが舞い込みます。

優しいお母さんの元で暮らすことになり、ついに大きな幸せを掴んだあずきちゃん。これまでたくさん頑張ってきたあずきちゃんには、今までの分まで幸せになってほしいと願うばかりです。

投稿には「泣けてくる」「幸せになるんだよ」「あずきちゃん、頑張ったね」「いっぱい甘えて可愛がってもらおうね」「最初の姿には胸が苦しくなる」「優しい方々とあずきちゃんに幸あれ」といったコメントが寄せられています。

殺処分ゼロを目指す、投稿主さんの保護活動の様子は、Instagramアカウント「anjyu_kitamura」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「anjyu_kitamura」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。