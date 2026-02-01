『頭のいいリーダーが「プロジェクトの最初」にやっていること』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

なぜか最初から“空気が重くなる”プロジェクト

話していても、どこか噛み合わない。

指示を出しても、腹落ちしていない。

決まったことを、実行してくれない。

そんなやりづらさを感じるスタートを切るプロジェクト、思い当たらないでしょうか。

多くの場合、その原因は「対話不足」です。

多くのリーダーが最初にやってしまう勘違い

プロジェクト開始時、ついやりがちなのが、以下の行為。

・いきなりタスクを割り振る

・スケジュールやKPIを決める

・役割と責任の話から入る

もちろん必要なことですが、いきなり指示や数字を押し付けたら、誰でも嫌になります。

『チームプレーの天才』という本では、こう指摘されています。

共創で物事を進めていく上で最も大事な体験。それは「対話」です。皆で何か新しいことを学んだり手を動かして試作品を作ったりなど、望ましい体験はいくつもありますが、何においてもすべての土台になるのはチーム内の対話です。

――『チームプレーの天才』（146ページ）より

ところが現実を見ると、ある問題が起きがちです。

『チームプレーの天才』は、こう指摘しています。

一方で、そもそも「チームで話し合う」ための場がないケースは珍しくありません。

――『チームプレーの天才』（146ページ）より

そして、よくある例として、他社の人に来社いただいて対話する際の、こんなやりとりを指摘しています。

わざわざ出向いてくれたのに、「オフィスには作業場所がありません」「会議室が空いていないので、オープンスペースしかありません」「近所のカフェで打ち合わせでもいいですか？」ではあまりにお粗末。その地域を継続して訪問する動機と熱量が失われるでしょう。

――『チームプレーの天才』（146ページ）より

落ち着いて話せる場所がない。

オンラインでも、腰を据えて話す前提がない。

結果、「話したつもり」「決めたつもり」の、一方通行なコミュニケーションが積み上がっていきます。

頭のいいリーダーは、まず「対話できる場」をつくる

プロジェクトの最初にやるべきこと。

それは、議論の前に、対話の“場”を整えることです。

・安心して話せる物理的な場所

・途中で追い出されない余白

・「決めるため」ではなく「考えるため」の空気

これがあるだけで、プロジェクトメンバーの発言量も、思考の深さも、関係性の質も変わります。

オンラインで集まるのもいいですが、物理的な対話ができる場があった方がよいでしょう。

重要なのは、“対話する前提”が共有された場であることです。

タスクを割り振るより先に、まず「対話できる場」をつくる。

対話を通じて、メンバーの共感と納得を引き出してから、実行作を考えていく。

これが、頭のいいリーダーがプロジェクトの最初にやっていることなのです。