元グーグルが教える「成果が出ない人」のNG行動・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

仕事を始めるとき、まず何から取りかかりますか？

たとえば、メールの返信やデスクの片付けから、という人もいるかもしれない。

「成果が出ない人」のNG行動・ワースト1

突然だが、わたしは「やることリスト」を作るようにしている。

その日にやるべきことを書くのだが、一度もやり切った試しがない。

日が暮れる頃には、やることリストに書かれたタスクを、次の日に繰り越すことが決まっている。

こんなとき、どうすべきなのだろうか？

「やるかもしれないリスト」を作るだけ

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

やることリスト問題の僕なりの解決策は、やるべきことを「選ぶこと」と、それを「実行すること」を分離するという方法だ。これを「やるかもしれないリスト」と名づけた。読んで字のごとく、やるかもしれないことのリストだ。

「やるかもしれないリスト」の項目は、ハイライトとして選んで予定表に書き込むまでは、ずっとリストに残っている。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

いつまで経っても完了することのない「やることリスト」ではなく、「やるかもしれないリスト」を作ることが重要だと彼らはいう。

仕事ができる人ほど、「全部をやろう」としない。

選ぶことと、動くことを分ける。

それだけで、成果の出方は大きく変わるのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）