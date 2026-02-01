新しい年が始まっても、物価の上昇は止まりません。昨年末に帝国データバンクが公開したプレスリリースでは、2025年で値上げが決まった飲食料品は2万品目を超え、今後も「値上げラッシュ」から常態化へと進んでいく見通し。成長期の子どもがいる家庭はいったいどうしているの!?

【写真】「これは真似したい」待ったなしの食費節約、ママたちのリアルテク

「あれ？スライスチーズが食パンからはみ出す…!?」

今回、子育て中の20～50代の女性100人にアンケートを実施したところ、「食費の値上がりを感じていますか？」という質問に対し、89％の人が「感じている」と回答しました。

その中から、今回話を聞いたのは、東北在住の松村香奈さん（公務員：30代前半）、関西在住の須藤まゆみさん（福祉系：30代後半）、首都圏在住の池内美咲さん（IT系フリーランス：30代後半）の3名（※すべて仮名）。「食費が高すぎる！」と感じたエピソードや、誰でもすぐにマネできそうな毎日の工夫について、話してもらいました。

── 家計を預かる立場としては厳しいニュースが多いように思いますが、皆さんは食費の値上がりを実感していますか？

須藤さん：感じますね！うちは子どもが8歳・5歳・1歳の3人で、1日2～3個ペースで週に2パックくらい卵を使うんですけど、以前は100円台だったのに、今は350円超えます。

池内さん：近所のパン屋さん、食パンの値段や枚数は変わらないんですけど、この間、久しぶりにスライスチーズを乗せてトーストにしようとしたら、前はちゃんと乗ってたのに、今はチーズがはみ出してるんです！つまり、パンが小さくなったってことですよね…。子どもたちは10歳と8歳で食べ盛りなので、この変更はイタイです。

松村さん：わが家の子どもたちは7歳と3歳。上の子の小学校の給食が毎日アプリで見られるのですが、私の子どものころの記憶と比べて、品数が少なく感じます。献立表を見ていても、お肉が使われているメニューが少ないような…。

── 食品の値上げをひしひしと感じますが、1～2年前に比べて月の食費は増えましたか？お子さんが成長して食べる量も増えているとは思いますが、それを差し引いて。

松村さん：2年前は家族4人で7万円台だったのが、いまは10万円に迫ってます。

須藤さん：同じです！8万を超え、9万を超え…という感じで増えてきてますね。

池内さん：家計簿をつけているんですけど、エンゲル係数がここ数年で毎年3％ずつくらい上がっているので、明らかに食費は増えています。

食費高騰であきらめたもの、譲れないもの

── そうなると、買い物でも外食でも「これは買うべきかあきらめるべきか」と迷う場面が出てきますよね。買わなくなった、あるいはランクを下げたものってありますか？

池内さん：コーヒーショップで1杯500円以上するコーヒーは買わなくなりましたね。買うならコンビニか、自宅で淹れます。

松村さん：私も外でペットボトルは買わなくなりました。水筒を必ず持っていくようにしています。

須藤さん：子どもの誕生日ケーキ、以前は好きなキャラクターのデコレーションプリントを頼んでいたのですが、今年はキャラなしにして1500円ほど費用をカットしました。お菓子作りが得意なら、手作りするとさらに出費が抑えられますよね。

池内さん：月に1回くらいは外食するんですけど、ディナーは避けてリーズナブルなランチ中心にしてます。子どもたちがよく食べるようになってきたので、回転寿司も会計が怖くて（笑）。最近は食べ放題のお店によく行ってますね。

── 一方で「いくら食材の値段が上がっても、ここはちゃんとお金をかけたいな」というものはありますか？

須藤さん：実は、食費をおさえようと思って激安スーパーも利用してみたんですね。もちろん同じ内容で安いものもあって助かってますが、プライベートブランドのツナ缶とか味つけ海苔は正直、かなり味が落ちると感じて…。少し高くても、昔から買っているメーカーに戻ってしまいました。

松村さん：わかります。私も、味覚は小さいときに土台ができると思うので、調味料はある程度いいものを使いたくて。

池内さん：私もできるだけ国産・オーガニック食材を選んでます。でも全部はさすがに高すぎて…今は妥協しつつ、子どものよく食べる鶏肉や納豆・豆腐だけは国産を選ぶなど取捨選択していますね。

食費高騰対策はまとめ買いにかさ増し

── アンケートでも、「食費が高騰しても、ここは削れないという点はありますか？」という質問に対し、「国産の米や野菜」「調味料」「タンパク質」が多く挙げられていました。それでは、毎日の料理や買い物で、食費を節約する工夫があれば教えてください。

松村さん：毎日買い物に行かず、休日にまとめ買いして計画的に使うようにしています。野菜は地元の直売所で、お肉は少し離れたスーパーで大容量パックを買って小分けして冷凍し、無駄が出ないようにしています。

須藤さん：以前は現金で買い物していたのですが、クレジットカード払いに変えました。ポイントがつくので、それでもう1品買えるかなって感じです。

池内さん：スーパーなどのアプリも入れておくと、ポイントがたまったり、割引きクーポンがもらえたりしますよね。私はレストランで割引きになる株主優待券も利用してます。

池内さん：あとは、買ったものを廃棄しないで使いきることも心がけてます。子どもたちはあんまり野菜を食べてくれないので、余りそうになったら細かく刻んでチャーハンにしたり、ハンバーグに入れたり。ねぎやバジル、大葉などの薬味はパックで買うと余らせてしまうので、ベランダで育てて必要なぶんだけ使っています。

松村さん：ベランダ栽培いいですね！うちは野菜の好き嫌いはあまりないのですが、よく食べるのでボリュームがないと物たりなさそうなときも。肉じゃがには糸こんにゃくをたっぷり入れてかさ増ししています。

須藤さん：とはいえ、やっぱり子どもたちは育ち盛りなので、食費はできるだけ削りたくない気持ちもあります。

池内さん・松村さん：そうですよね。

須藤さん：食費はある程度は確保して、洋服をフリマアプリで安く手に入れたり。

池内さん：私も、家族旅行を朝食なしプランにしておにぎりを持参したり、高額なテーマパークじゃなくて動物園にしたりして予算を抑え、食費は削りすぎないようにしています。

「こんなに工夫してるのに…！」家族との温度差でイラッ

── 家計や食費の管理は、おもに皆さんが担当されていますよね？物価高騰について意識をしていないご家族との温度差はないですか？

須藤さん：実は、うちは夫のほうが節約志向なんですよ（笑）。私が「今日はもう疲れたからお寿司に行こうよ」と言っても「お金がかかるからやめよう」と言われてしまったり。

池内さん：そうなんですね！夫は前はあまり食料品の金銭感覚がなくて。買い物を頼むと「なんでそんな高いの選ぶの～!?」ということが結構ありました。「500円くらいで買ってきてね」と予算を伝えるようにしたら、最近はかなりわかってきたみたいです。

須藤さん：お菓子も値上がりして、子どもたちに「買って」と言われても「また今度ね」と言うことが増えた気がします。「ママのケチ」とか「うちは貧乏だから買えないよね～」とか先に言われると、ちょっと申し訳ない気分になりますね。

松村さん：うちの子たちも、やっぱりまだ物の値段がわからないので、なるべく買い物に行ったときに「ここはにんじん1本が80円だね」別のスーパーに行ったら「この前は80円だったけど、ここは68円だからちょっと安いね」など、食材がお金と引き替えであることを伝えています。

まだまだ続く食費高騰、あなたはどうする？

── 今後の見通しはどうですか？

松村さん：フルタイムで働き出して少しずつ収入も上がってきましたが、物価の高騰に追いついていないので、まだまだ大変だなあという気持ちです。

須藤さん：食べることは子どもの成長の基本なので、できるだけいいものを…と思いつつ、まだ値上げも続きそうなので、バランスを考えて選んでいくしかないですね。

池内さん：皆さんが食費を抑えるためにどんな工夫をされているのか、もっと知りたいです。

…

まだまだ続く食料品の値上げ。あなたの家では、どんなふうに乗りきっていますか？

取材・文：高谷みえこ インタビュー時期：2026年1月 アンケート実施対象：20～50代女性100名