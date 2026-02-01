ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に出席した。

朗希はメジャー１年目となった昨季、開幕ローテ入りを果たしたが、５月途中から右肩を痛めて長期離脱。しかし、９月には救援でメジャー復帰を果たし、ポストシーズンでは抑えを務めるなど救世主として球団史上初のワールドシリーズ連覇に貢献した。ただ、レギュラーシーズンでは１０登板（８先発）で１勝１敗、防御率４・４６だった。故障した影響もあり、３月のＷＢＣは不参加が決定。ド軍で同僚の大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）は出場が決まっている中で、ロッテ時代の２３年大会で侍ジャパンの世界一奪還に貢献した剛腕は「特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団の判断ではあるので」と静かに話した。

２月からは先発復帰する米２年目に向けてアリゾナ州グレンデールで行われるキャンプで調整。目標のシーズン完走に向けたトレーニングに専念する。このオフのテーマについて聞かれると「しっかり機能的なところを戻すのと普通のチームのトレーニングだったり。あとはピッチングも（すでに）入ってます」とし、「ここ１、２年ですかね。（体を）機能的にうまく使えていなかったりというところが多かったので。まずはしっかり自分で思うように扱えるようにすることと、今までやってきたウェートトレーニングだったりそういうところを継続して」と朗希。「自分の立場も確約されているわけじゃない。そこはしっかりキャンプを通していい結果を残してローテーションに入れるように頑張りたいと思います」と決意表明した。

ドジャースでは大谷、山本、スネル、グラスノーの先発４本柱が健在。朗希は残り少ない枠をシーハンらと競うこととなりそうだ。