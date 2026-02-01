中村雅俊さん（75）が1月31日、監督と主演をつとめた映画『五十年目の俺たちの旅』の舞台挨拶に登場。イベントを終えた中村さんにインタビューし、50年続く作品への思いをうかがいました。

1日に75歳の誕生日を迎える中村さんの生誕記念舞台挨拶として行われた今回のイベント。映画は、1975年10月から放送が始まり50周年を迎えた『俺たちの旅』の20年ぶりとなる続編で、カースケを演じる中村さん、グズ六を演じる秋野太作さん（82）、オメダ役の田中健さん（74）など、50年前のオリジナルキャストが結集しました。

1月9日には、『テレビドラマシリーズのメインキャストが同じ配役で映画化されたまでの最長の期間』を達成し、今回のイベントでは、中村さんにはサプライズでギネス世界記録認定式も行われました。

イベントで、秋野さんや田中さんが見守る中、認定証を受け取った中村さん。「青春ドラマの金字塔みたいな言われ方をするとは、つゆ知らずに月日が流れたんですけど」と感慨深げに挨拶。

すると、秋野さんがいきなり認定証を指して「これ、どこに飾っとくのよ」と質問。中村さんは苦笑しながら「それ。秋野さん、今考えなくていいんじゃないですか」と返すと、会場は笑いに包まれました。

■中村雅俊にインタビュー「新人監督にしては"まぁまぁかな"」初監督作品を語る

そして、イベント終了後、中村さんにインタビュー。作品についてうかがいました。

――1月9日に公開されて3週間。ファンや周りの人からの反応はいかがですか？

中村：俺に直接便りをくれる人はみんな好意的で「よかった」って言ってくれるんでちょっと安心している部分と、逆の意見もあるので。でも、今となっては直しようもないので、どっちの意見もありがたく読ませてもらって自分なりに感じてます。

"感動した"とか、"何回泣いた"とか、"音楽の入れ方がよかった"とか、いろんなことを書いてくれるんですけど、すべてひっくるめていい感じに受け止めてくれているので。初めての監督なんですけど新人監督にしては"まぁまぁかな"と勝手に思っています。

――ギネス世界記録に認定されたことについてはいかがでしょうか？

中村：いやぁ、びっくりですよね。改めて『俺たちの旅』の偉大さ、こんなに長きにわたって、いろんな年代層、男の方・女の方も含めて、こんなに影響を与えているドラマってないんじゃないかなと思うくらい。『俺たちの旅』は、普遍のテーマでやっているんですよね。50年前も今も変わらないテーマでやっているからこそ、いつの時代もちゃんと人々に投げかけている。“人を愛すること”、“人生をどう生きるか”というテーマがあったら、『俺たちの旅』なりのサンプルとして見せているところがある。

今回、映画も公開になって、比較的評判がよくてこうやって続いているということは、『俺たちの旅』を愛してくれている人がいっぱいいて、長きにわたってちゃんと支持してくれたっていう人が多いんだなと、今回映画を作らせてもらって、その度に感じています。

――秋野太作さんや田中健さんたち『俺たちの旅』の出演者との関係はいかがでしょうか？

中村：けっこう会っている機会が多かったんで。『俺たちの旅』コンサートもこの間やったばっかりだったので。やっぱり（一緒にいると）ほっとするというか。50年目の同窓会のような感じで、懐かしさと気心知れた感じなので居心地のいい。日だまりの中にいるような感じの連中ばかりなんでホッとします。

（シリーズ開始が）50年前なので、その都度昔話が多くて。たまにする昔話ってすごい楽しいんですよね。いいことづくしで、みんなと会うのがすごくいいですよね。



■『俺たちの旅』シリーズは今後も続く？ 中村雅俊の思い

――『俺たちの旅』シリーズの今後の展望は考えているのでしょうか

中村：正直考えてないですけどね。ましてや「50年後もやろう」とは、（20年前に放送された）『俺たちの旅 三十年目の運命』っていうのが最後の作品だったんですけど、その時点では先のことは考えてなかったと思うんですよね。でも、なんで『五十年目の俺たちの旅』をやろうと思ったのかというと、“俺たちの旅愛”がみんなの心の中にあった。飲んだりすると「楽しかったな」「もう一回やりたいね」とか、前向きの言葉がいっぱいあって、脚本家の鎌田敏夫さんが「だったらやろうじゃないか！」と言ってくれて。みんな大好きな作品だったので「やろう！やろう！」と気持ちが固まった。

――最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。

中村：映画が完成するまで、いろんな方々の力があったと思うんですけど、俺が一番感じているのは、皆さんの『俺たちの旅』に対する"愛"だと思うんですよね。その"愛"があったからこそ、映画『五十年目の俺たちの旅』が完成した。そして、今もなお公開され続けているという事実。皆さんの"愛"だと思いますので、改めて感謝したいと思います。ありがとうございました。