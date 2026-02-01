■ 阪神

▼ 宜野座

＜投手＞

伊原陵人、椎葉剛、伊藤将司、今朝丸裕喜、門別啓人、才木浩人、及川雅貴、村上頌樹、イーストン・ルーカス、カーソン・ラグズデール、桐敷拓馬、工藤泰成、富田蓮、早川太貴、木下里都、石黒佑弥、津田淳哉、石井大智、伊藤稜

＜捕手＞

坂本誠志郎、伏見寅威、藤田健斗、中川勇斗、嶋村麟士朗

＜内野手＞

元山飛優、大山悠輔、熊谷敬宥、中野拓夢、佐藤輝明、キャム・ディベイニー、谷端将伍、小幡竜平、百粼蒼生、郄寺望夢

＜外野手＞

森下翔太、近本光司、濱田太貴、井坪陽生、前川右京、小野寺暖

▼ 具志川

＜投手＞

岩崎優、岩貞祐太、西勇輝、下村海翔、大竹耕太郎、郄橋遥人、畠世周、早瀬朔、茨木秀俊、能登嵩都、岡留英貴、湯浅京己、ラファエル・ドリス、ダウリ・モレッタ、小川一平、松原快、神宮僚介、アンソニー・マルティネス

＜捕手＞

梅野隆太郎、榮枝裕貴、町田隼乙、長坂拳弥

＜内野手＞

木浪聖也、立石正広、糸原健斗、佐野大陽、山田脩也、植田海、戸井零士、川粼俊哲、ジーン・アルナエス

＜外野手＞

岡城快生、島田海吏、豊田寛、西純矢、福島圭音、山粼照英、スタンリー・コンスエグラ

■ DeNA

▼ 一軍：宜野湾

＜投手＞

デュプランティエ、東克樹、竹田祐、伊勢大夢、山粼康晃、坂本裕哉、入江大生、吉野光樹、藤浪晋太郎、篠木健太郎、橋本達弥、若松尚輝、森原康平、中川颯、石田裕太郎、マルセリーノ、馬場皐輔、ルイーズ、コックス、レイノルズ

＜捕手＞

松尾汐恩、戸柱恭孝、山本祐大、古市尊、九鬼隆平

＜内野手＞

林琢真、牧秀悟、京田陽太、筒香嘉智、三森大貴、石上泰輝、宮崎敏郎、田内真翔

＜外野手＞

度会隆輝、佐野恵太、勝又温史、井上絢登、蝦名達夫、ヒュンメル

▼ 二軍：嘉手納

＜投手＞

石田健大、島田舜也、大貫晋一、小園健太、武田陸玖、松本凌人、佐々木千隼、深沢鳳介、坂口翔颯、片山皓心、平良拳太郎、宮城滝太、岩田将貴、堀岡隼人、清水麻成、金渕光希、吉岡暖、庄司陽斗、森下瑠大、松本隆之介、浜地真澄

＜捕手＞

益子京右、東妻純平、上甲凌大、近藤大雅

＜内野手＞

小田康一郎、森敬斗、柴田竜拓、宮下朝陽、加藤響、成瀬脩人、ビシエド、小笠原蒼、西巻賢二、清水詩太、高見澤郁魅

＜外野手＞

神里和毅、関根大気、濱将乃介、小針大輝

■ 巨人

▼ 一軍：宮崎

＜投手＞

田中将大、大勢、西舘勇陽、山粼伊織、戸郷翔征、竹丸和幸、ウィットリー、ハワード、田和廉、赤星優志、山城京平、マタ、則本昂大、田中瑛斗、森田駿哉、松浦慶斗、北浦竜次、船迫大雅、横川凱、石川達也、ルシアーノ

＜捕手＞

甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

＜内野手＞

門脇誠、坂本勇人、石塚裕惺、ダルベック、浦田俊輔、小濱佑斗、泉口友汰、リチャード、荒巻悠、宇都宮葵星

＜外野手＞

丸佳浩、松本剛、キャベッジ、皆川岳飛、中山礼都、佐々木俊輔、知念大成

▼ 二軍：宮崎

＜投手＞

中川皓太、又木鉄平、宮原駿介、泉圭輔、山田龍聖、平内龍太、堀田賢慎、冨重英二郎、林燦、園田純規、松井颯、富田龍、河野優作、板東湧梧、代木大和

＜捕手＞

小林誠司、郡拓也、坂本達也

＜内野手＞

湯浅大、増田大輝、増田陸、藤井健翔、平山功太、川原田純平

＜外野手＞

萩尾匡也、岡田悠希、浅野翔吾、若林楽人、三塚琉生

▼ 三軍・故障班：都城

＜投手＞

高梨雄平、井上温大、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、田村朋輝、吉村優聖歩、西川歩、吹田志道、森本哲星、黄錦豪、グズマン、花田侑樹、石田隼都、石田充冴、京本眞

＜捕手＞

松井蓮太朗、喜多隆介、亀田啓太

＜内野手＞

吉川尚輝、中田歩夢、村山源、田上優弥、竹下徠空、北村流音

＜外野手＞

鈴木大和、 相澤白虎、ティマ、フェリス、笹原操希

※バルドナード、マルティネスはWBCのためキャンプは不参加

■中日

▼ 一軍：北谷

＜投手＞

中西聖輝、橋本侑樹、櫻井頼之介、柳裕也、郄橋宏斗、涌井秀章、金丸夢斗、大野雄大、アルベルト・アブレウ、伊藤茉央、勝野昌慶、梅野雄吾、藤嶋健人、三浦瑞樹、近藤廉、松山晋也、カイル・マラー、牧野憲伸

＜捕手＞

石伊雄太、木下拓哉、味谷大誠、加藤匠馬

＜内野手＞

辻本倫太郎、田中幹也、オルランド・カリステ、村松開人、福永裕基、ミゲル・サノー、石川昂弥、新保茉良、知野直人、樋口正修

＜外野手＞

尾田剛樹、岡林勇希、ジェイソン・ボスラー、上林誠知、細川成也、花田旭、鵜飼航丞

▼ 二軍：読谷

＜投手＞

草加勝、仲地礼亜、松木平優太、根尾昂、福敬登、福田幸之介、松葉貴大、吉田聖弥、清水達也、篠粼国忠、齋藤綱記、高橋幸佑、有馬惠叶、井上剣也、森博人、土生翔太、梅津晃大、森山暁生

＜捕手＞

宇佐見真吾、石橋康太、山浅龍之介、日渡騰輝

＜内野手＞

高橋周平、森駿太、土田龍空、阿部寿樹、山本泰寛、板山祐太郎、中村奈一輝、津田啓史、石川大峨、川上理偉

＜外野手＞

大島洋平、ブライト健太、川越誠司、能戸輝夢、福元悠真、三上愛介

■ 広島

▼ 一軍：日南

＜投手＞

齊藤汰直、森浦大輔、大瀬良大地、森翔平、森下暢仁、床田寛樹、栗林良吏、中粼翔太、郄太一、益田武尚、滝田一希、高橋昂也、赤木晴哉、鈴木健矢、ターノック、島内颯太郎、岡本駿、玉村昇悟、ハーン、辻大雅

＜捕手＞

坂倉将吾、石原貴規、小林結太

＜内野手＞

勝田成、矢野雅哉、小園海斗、佐々木泰、菊池涼介、渡邉悠斗、辰見鴻之介、前川誠太、佐藤啓介、モンテロ、二俣翔一

＜外野手＞

秋山翔吾、平川蓮、久保修、ファビアン、中村奨成

▼ 二軍：広島・日南

＜投手＞

常廣羽也斗、黒原拓未、佐藤柳之介、ケムナ誠、工藤泰己、塹江敦哉、長谷部銀次、松本竜也、郄木快大、斉藤優汰、アドゥワ誠、遠藤淳志、菊地ハルン、日郄暖己、杉田健、小船翼、竹下海斗、河野佳、杉原望来

＜捕手＞

會澤翼、持丸泰輝、清水叶人、郄木翔斗、安竹俊喜

＜内野手＞

堂林翔太、林晃汰、西川篤夢、仲田侑仁、内田湘大、岸本大希、ラミレス

＜外野手＞

野間峻祥、末包昇大、大盛穂、田村俊介、中村貴浩、名原典彦、ロベルト

■ ヤクルト

▼ 一軍：浦添

＜投手＞

キハダ、清水昇、奥川恭伸、木澤尚文、吉村貢司郎、星知弥、山野太一、松本健吾、荘司宏太、石原勇輝、高梨裕稔、増居翔太、大西広樹、小澤怜史、坂本拓己、ウォルターズ、リランソ、下川隼佑、青柳晃洋、廣澤優

＜捕手＞

古賀優大、中村悠平、鈴木叶

＜内野手＞

赤羽由紘、山田哲人、内山壮真、松下歩叶、長岡秀樹、オスナ、石井巧、北村恵吾、武岡龍世、伊藤琉偉

＜外野手＞

並木秀尊、丸山和郁、サンタナ、西村瑠伊斗、岩田幸宏、モンテル

▼ 二軍：神宮外苑、西都

＜投手＞

石山泰稚、中村優斗、石川雅規、小川泰弘、山崎太陽、田口麗斗、拓也、大道温貴、高橋奎二、鈴木蓮吾、長谷川宙輝、飯田琉斗、阪口皓亮、丸山翔大、沼田翔平、竹山日向、西舘昂汰、小宮悠瞳、西濱勇星、翔聖、佐藤琢磨

＜捕手＞

松本直樹、柿沼友哉、橋本星哉、矢野泰二郎、松本龍之介、中川拓真

＜内野手＞

茂木栄五郎、宮本丈、山野辺翔、松川玲央、田中陽翔、澤野聖悠、根岸辰昇、郄野颯太

＜外野手＞

塩見泰隆、モイセエフ、澤井廉、増田珠

※参加メンバーが変更となる場合あり