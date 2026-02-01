»ùÆ¸¤¬ÃÏ¸µB¥¯¥é¥Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¡¿Í¸ýµÞÁý¤Î¾ÈÍÕ2¾®³Ø¹»¡¡µìÍ§¤¬àºÆ²ñá¶¨Æ¯¤Ç¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Î2¡¦8»î¹ç±é½Ð¡ÚB¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ËÜµòÃÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶è¡Ë¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¾ÈÍÕËÌ¾®¤È¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤Î6Ç¯À¸¤¬¡¢8Æü¤ËÆ±¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´ä¼êÀï¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Ï2024Ç¯¤Ë¿Í¸ýµÞÁý¤Ç¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸¾ÈÍÕËÌ¾®¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ùÆ¸¤¿¤Á¡£Ãç´Ö¤Èµ×¡¹¤Ë¶¨Æ¯¤·¡¢Â´¶ÈÁ°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥àÆüÄø¤ÈÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¥Î¥¦¥Ï¥¦È¯´ø¤Î½¸ÂçÀ®
¡¡´ä¼êÀï¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿1·î10Æü¡£¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤Î6Ç¯À¸¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òºÌ¤ëÁª¼ê¾Ò²ð¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äÅöÆüÃå¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µÜÅÄè½°Â¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤Ï¡¢T¥·¥ã¥Ä¤ÎÃæ±û¤ËÂç¤¤¯2¤È8¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¡Ö»î¹ç¤¬¤¢¤ë2·î8Æü¤ò°ìÈÖÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ¡£¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤È¾®³Ø¹»¤Î¥í¥´¤â½ñ¤¡¢¥³¥é¥Ü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÃÏ°è¹×¸¥¤ò¿Þ¤ëB2Ê¡²¬¤¬¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÄó°Æ¡£ºòÇ¯5·î¤«¤é2¹»¤ÎÁí¹ç³Ø½¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¼Â»Ü¤·¤¿¡£¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤È±¿±Ä¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏB2Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤ò±é½Ð¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¾ÈÌÀ¤ä²»¶Á¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ó¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç»ùÆ¸¤¿¤Á¼«¿È¤¬±é½Ð¤·¤¿±¿Æ°²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¾®¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¿¥ª¥ë¤âÀ½ºî¡£°ìÂÎ´¶¤òÌ£¤ï¤¤¡¢º£²ó¤ÎT¥·¥ã¥ÄÀ½ºî¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2·î8Æü¤Ï1Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç³Ø¤ó¤À¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÈ¯´ø¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¡£ºÇÂçÌó5000¿Í¤¬Æþ¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢»ùÆ¸¤¬¾ìÆâ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È°ì½ï¤ËÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö±¿Æ°²ñ¤È°ã¤¤¡¢Â¾¤Î½ê¤«¤éÍè¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ëÌî¤¬¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¡×¤È²¼À¥¶×¿´¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤ÏÂÔ¤Á±ó¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥ÕÄó°Æ¤Ç¥³¥é¥Ü¼Â¸½
¡¡¾ÈÍÕËÌ¾®¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¼è¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢B2Ê¡²¬¤¬ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¯¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í°Æ¡£»î¹ç²ñ¾ì¤Ë¼ÍÅª¤Ê¤É¤Î±ïÆüÉ÷¤Î¥Ö¡¼¥¹¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¤ÏÎ¾¹»¤¬ÊÌ¡¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¶µ°é¤òÃ´Åö¤¹¤ëB2Ê¡²¬¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó»ö¶ÈÉô¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎËö½¡Ä¾½À¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤Ï¡Ö¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¹»¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ùÆ¸¤Ï4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¾ÈÍÕËÌ¾®¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤ó¤À¡£¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¤Î¿Í¸ýµÞÁý¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯¤Ë¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤¬¿·Àß¤µ¤ì¡¢»ùÆ¸¤ÏÎ¾¹»¤ä¶á¤¯¤Î¾ÈÍÕ¾®¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¡£¡ÖÆ±¤¸³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢Â´¶ÈÁ°¤Ë¥é¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤Ó°ì½ï¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤½¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£Ëö½¡¤µ¤ó¤ÏÎ¾¹»¤ËÄó°Æ¡£»î¹ç¤Ë¾ÈÍÕ¾®¤Î6Ç¯À¸¤â¾·ÂÔ¤·¡¢µìÍ§¤¬½¸¤¦¾ì¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡»×¤ï¤Ìµ¡²ñ¤Ë¾ÈÍÕËÌ¾®¤ÎÅçÅºÎèÆà¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤Ï¡Ö³Ø¹»¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤Þ¤êÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤Í§Ã£¤â¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿²ñ¤¨¤ëÆü¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ö¡£ÅçÅº¤µ¤ó¤ä¥Ï¥¦¥Ð¡¼Í³Æà¤µ¤ó¡Ê12¡Ë¤é¤¬»î¹ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í¤¨¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò¡¢Æ±¾®¤Î6Ç¯À¸Á´°÷¤Ç¼ýÏ¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÎ®¤¹¤³¤È¤Ç±é½Ð¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡£¥Ï¥¦¥Ð¡¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡ÖÃÏ°è¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£Î¾¹»¤Î¶µÍ¡¤Ï»ùÆ¸¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®¤Î°ËÆ£²íÈô¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±¿È¤Î»Ò¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹À¼¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¿®¤â¤Ä¤¤¤¿¡×¡£¾ÈÍÕËÌ¾®¤ÎµÜËÜÌÀÈþ¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤Ï¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ÇÃÏ°è¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡´ä¼êÀï¤Ç¤ÏÅö½é¾ÈÍÕ¤Ï¤Ð¤¿¤¾®À¸¤À¤±¤¬Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿MCÂÎ¸³¤ò¾ÈÍÕËÌ¾®¤Î»Ò¤É¤â¤â¹Ô¤¦°Æ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¶¨Æ¯¤¬¿Ê¤à¡£Î¾¹»¤Î»ùÆ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µìÍ§¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¹ç¤¦¾ì¤Ë¤â¤Ê¤ë2·î8Æü¡£Ê¡²¬Âè°ì¹â¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¸µ¼ç¾¤Çµìbj¥ê¡¼¥°»þÂå¤«¤éÊ¡²¬¤ò±þ±ç¤·¡¢ºò½ÕÆþ¼Ò¤·¤¿Ëö½¡¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÀ®¸ù¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤¬ÃÏ°è¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£