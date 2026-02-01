AZ戦で１ゴール・１アシストをマークした佐野。(C)Getty Images

　現地２月１日に開催されたエールディビジの第21節で、佐野航大と小川航基を擁するNECが、毎熊晟矢と市原吏音が所属するAZと敵地で対戦。３−１で快勝を飾った。

　この試合で衝撃のスーパーゴールを叩き込んだのが、ボランチで先発した佐野だ。

　２−１で迎えた52分、相手の中途は半端なクリアボールに反応し、ペナルティの外から利き足ではない左足でダイレクトシュート。豪快なミドルを叩き込んでみせた。
 
　日本代表MFの度肝を抜くゴラッソは瞬く間に反響を呼び、インターネット上では次のような声が上がった。

「凄えゴラッソ決めた」
「なんだコレ笑笑」
「逆足でこれは凄いな」
「ゴラッソすぎてやば」
「えぐいー！」
「ゴラッソ！素晴らしい軌道のミドル炸裂！」
「W杯後は佐野航大が今後10年の日本を代表する選手になると思うんだ」
「上手すぎワロタ」
「W杯メンバーに呼ぶべきだと本当に思う。実力的にとっくにエールディビジのレベルを超えてる」
「とんでもないゴールを決めている！ チームメイト（リンセンとか）３人くらい頭抱えちゃってるな笑　これはW杯メンバー入りあるのでは！？」

　２点目もお膳立てした22歳は、１ゴール・１アシスト。圧巻のパフォーマンスで、チーㇺを勝利に導いた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】衝撃のゴラッソ！佐野航大の逆足スーパーミドル弾

 