【プレミアリーグ第24節】(スタンフォード ブリッジ)

チェルシー 3-2(前半0-2)ウエスト・ハム

<得点者>

[チ]ジョアン・ペドロ(57分)、マルク・ククレジャ(70分)、エンソ・フェルナンデス(90分+2)

[ウ]ジャロッド・ボーウェン(7分)、クリセンシオ・サマーフィル(36分)

<退場>

[ウ]ジャン・クレール・トディボ(90分+11)

<警告>

[チ]モイセス・カイセド(85分)、エンソ・フェルナンデス(90分+3)、ジョアン・ペドロ(90分+7)

[ウ]オリバー・スカールズ(90分+4)、アダマ・トラオレ(90分+7)