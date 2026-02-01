チェルシーvsウエスト・ハム 試合記録
【プレミアリーグ第24節】(スタンフォード ブリッジ)
チェルシー 3-2(前半0-2)ウエスト・ハム
<得点者>
[チ]ジョアン・ペドロ(57分)、マルク・ククレジャ(70分)、エンソ・フェルナンデス(90分+2)
[ウ]ジャロッド・ボーウェン(7分)、クリセンシオ・サマーフィル(36分)
<退場>
[ウ]ジャン・クレール・トディボ(90分+11)
<警告>
[チ]モイセス・カイセド(85分)、エンソ・フェルナンデス(90分+3)、ジョアン・ペドロ(90分+7)
[ウ]オリバー・スカールズ(90分+4)、アダマ・トラオレ(90分+7)
