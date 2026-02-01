ハンブルガーSVvsバイエルン 試合記録
【ブンデスリーガ第20節】(フォルクスパルクシュタディオン)
ハンブルガーSV 2-2(前半1-1)バイエルン
<得点者>
[ハ]ファビオ・ビエイラ(34分)、ルカ・ブシュコビッチ(53分)
[バ]ハリー・ケイン(42分)、ルイス・ディアス(46分)
<警告>
[ハ]ニコライ・レンベルク(23分)、ミロ・ミュハイム(55分)、アルベール・サンビ・ロコンガ(75分)、ギオルギ・ゴチョレイシュビリ(85分)、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス(90分+3)、ニコラス・カパルド(90分+10)
[バ]キム・ミンジェ(57分)、ハリー・ケイン(87分)、マイケル・オリーズ(90分+5)、ヨシュア・キミッヒ(90分+10)
