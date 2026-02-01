え…本当に同一人物？韓国女子ゴルファーの美しすぎる“大胆イメチェン”

韓国の美人ゴルファー、キム・ジェヒが思わず目を疑う“大胆イメチェン”でファンを驚かせた。

【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェア

キム・ジェヒは最近、インスタグラムで笑顔やハートの絵文字をキャプションに添え、数枚の写真を投稿した。

写真の中のキム・ジェヒは、赤を基調とした華やかな衣装に身を包み、淡い光を放つランタンに囲まれながら落ち着いた表情を見せている。繊細な刺しゅうが施された衣装や髪飾りが伝統的な“美”を感じさせながらも、洗練されたメイクと佇まいが現代的な魅力も引き立てている。

普段のゴルフウェア姿とはまったく異なる印象で、モデルと見紛うような存在感が目を引く。また別のカットでは、夜の街並みを背景に、白い傘を手に両腕を広げたポーズも披露。赤い建物と温かみのある照明に包まれた空間の中で、衣装の透け感やシルエットが際立ち、幻想的な雰囲気を演出していた。

（写真＝キム・ジェヒInstagram）

2001年3月10日生まれのキム・ジェヒは2020年にプロ転向。2021年に韓国女子プロゴルフの正規ツアー（1部）デビューを果たし、2024年3月の「ハナ金融グループ・シンガポール女子オープン」でプロ初優勝を飾った。2025年シーズンは29大会に出場し、賞金1億7184万7571ウォン（日本円で約1809万円）を獲得していた。