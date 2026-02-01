日本テレビ系「ぶらり途中下車の旅」（土曜・前９時２５分）に初登場した３０歳歌手にネットが沸いた。

３１日の放送では千代田線が舞台。この日の旅人と、表参道の新スポット・ＧＲＥＥＮ ＴＥＲＲＡＣＥ表参道の屋上で待ち合わせ。「小日向さ〜ん！お待たせしました。初めまして。一緒にお散歩できるということで、とっても楽しみにしておりました」とうれしそう。歌手で女優の藤原さくらだ。「表参道にこんなところがあったんですね」と町を眺めた。

意外な旅人にネットはびっくり。「藤原さくらがぶらり旅やってる！なんで！？」「藤原さくらちゃんが初登場！」「相変わらず可愛い」「良い雰囲気」「自然体で言葉選びも穏やかでなんかめっちゃいい」とほっこり。

また「低音でしゃべる感じがかわいい」「藤原さくらさん、予想以上に雰囲気やテンポが良かったです」「結構散財しててめちゃくちゃ楽しんでるのも最高！」「藤原さくらさんは現金派、、」「そういえば彼女、むかし福山とドラマで共演していたな」といった感想も寄せられた。

藤原は２０１５年にメジャーデビューし、音楽活動に軸足を置きながら役者との二刀流で活躍中。１６年にはフジテレビ系月９ドラマ「ラヴソング」に新人歌手ながらもヒロインに抜てきされ、主演の福山雅治とともに出演。吃音症（きつおんしょう）のため対人関係に苦手意識を持つ難役を演じ、大きな話題を集めた。現在放送中のＴＢＳ系ドラマ「未来のムスコ」（火曜・後１０時）にも出演。