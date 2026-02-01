スーパーフードで毎日をサポート！Ang.U「モリンガシリーズ」
翔屋が運営するECサイト「おうちdeボンマルシェ」にて、俳優・高橋惠子さんプロデュースによる「モリンガシリーズ」が2026年2月1日より販売開始されます。
スーパーフード「モリンガ」を活用した、スキンケアとインナーケアのトータルケアシリーズです。
Ang.U「モリンガシリーズ」
販売開始日：2026年2月1日（日）
販売場所：おうちdeボンマルシェ 楽天市場店
肌と身体の両方にアプローチするトータルケアを目指したシリーズ。
スキンケアアイテム（洗顔・化粧水・美容液・オイル）とインナーケア（パウダー）をラインナップしています。
注目のスーパーフード「モリンガ」を中心に、オーガニックオイルや植物エキスを贅沢に配合。
スキンケアは肌本来のうるおいを守りながら整え、インナーケアは毎日の栄養補給や腸内環境のサポートを行います。
親しみやすく続けやすい使用感と、フレッシュな香りで毎日の生活に自然な心地よさをプラスします。
モリンガについて
「奇跡の木」と呼ばれるモリンガは、東南アジアやアフリカを中心に、古くから食生活の中で親しまれてきた植物。
近年ではその栄養価の高さから、スーパーフードとして注目を集めています。
アミノ酸・ビタミン・ミネラル・食物繊維など、日々の食事で意識して摂りたい栄養素が含まれています。
複数のミネラルを含む点が特長で、偏りがちな食生活をサポートする素材として選ばれています。
商品ラインナップ
クリアモイストソープ：3,850円（税込）
リフレッシュモイストローション：4,950円（税込）
モーニングピュアセラム：8,250円（税込）
ナイトオイルエッセンス：10,450円（税込）
オーガニックモリンガパウダー：5,400円（税込）
シリーズの考え方
・外側のケア：モリンガオイル・植物エキスを使用したスキンケアで、日々の肌環境をやさしく整える
・内側のケア：モリンガを主原料としたサプリ・パウダーで、毎日の食生活をサポート
・生活に寄り添う設計：無理なく続けられることを前提に、香りや味、使い心地まで丁寧に設計
忙しい毎日でも手軽に取り入れられるスティックタイプのパウダーや、シンプルスキンケア設計で、生活習慣に無理なくフィットします。
内側からも外側からも健やかに整える「モリンガシリーズ」に注目です。
翔屋/Ang.U「モリンガシリーズ」の紹介でした。
