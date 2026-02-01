スーパーフードで毎日をサポート！Ang.U「モリンガシリーズ」

翔屋が運営するECサイト「おうちdeボンマルシェ」にて、俳優・高橋惠子さんプロデュースによる「モリンガシリーズ」が2026年2月1日より販売開始されます。

スーパーフード「モリンガ」を活用した、スキンケアとインナーケアのトータルケアシリーズです。

Ang.U「モリンガシリーズ」

俳優 高橋惠子さんプロデュース

販売開始日：2026年2月1日（日）

販売場所：おうちdeボンマルシェ 楽天市場店

肌と身体の両方にアプローチするトータルケアを目指したシリーズ。

スキンケアアイテム（洗顔・化粧水・美容液・オイル）とインナーケア（パウダー）をラインナップしています。

モリンガスキンケア商品

注目のスーパーフード「モリンガ」を中心に、オーガニックオイルや植物エキスを贅沢に配合。

スキンケアは肌本来のうるおいを守りながら整え、インナーケアは毎日の栄養補給や腸内環境のサポートを行います。

親しみやすく続けやすい使用感と、フレッシュな香りで毎日の生活に自然な心地よさをプラスします。

モリンガパウダー

モリンガについて

モリンガ

「奇跡の木」と呼ばれるモリンガは、東南アジアやアフリカを中心に、古くから食生活の中で親しまれてきた植物。

近年ではその栄養価の高さから、スーパーフードとして注目を集めています。

アミノ酸・ビタミン・ミネラル・食物繊維など、日々の食事で意識して摂りたい栄養素が含まれています。

複数のミネラルを含む点が特長で、偏りがちな食生活をサポートする素材として選ばれています。

商品ラインナップ

スキンケア商品

クリアモイストソープ：3,850円（税込）

リフレッシュモイストローション：4,950円（税込）

モーニングピュアセラム：8,250円（税込）

ナイトオイルエッセンス：10,450円（税込）

オーガニックモリンガパウダー：5,400円（税込）

シリーズの考え方

・外側のケア：モリンガオイル・植物エキスを使用したスキンケアで、日々の肌環境をやさしく整える

・内側のケア：モリンガを主原料としたサプリ・パウダーで、毎日の食生活をサポート

・生活に寄り添う設計：無理なく続けられることを前提に、香りや味、使い心地まで丁寧に設計

忙しい毎日でも手軽に取り入れられるスティックタイプのパウダーや、シンプルスキンケア設計で、生活習慣に無理なくフィットします。

内側からも外側からも健やかに整える「モリンガシリーズ」に注目です。

翔屋/Ang.U「モリンガシリーズ」の紹介でした。

