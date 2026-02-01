投球障害の予防・再発防止へ！ネクストベース／慶友整形外科病院「共同研究」

ネクストベースと慶友整形外科病院が、野球選手に多くみられる投球障害の予防および再発防止を目的とした共同研究を開始しました。

医療現場における診断・臨床的知見と、投球動作の計測・解析技術を組み合わせた注目の取り組みです。

ネクストベース／慶友整形外科病院「共同研究」

バイオメカニクスの分析

投球による肩や肘の怪我は、成長期の子供からプロ選手まで多くの選手を悩ませており、競技人生を左右する大きな問題。

しかし現状、病院での「診断・治療」と、グラウンドでの「練習・指導」の間では、選手の身体やフォームに関するデータが十分に共有されていないという課題があります。

ネクストベースは最新の解析技術で投球動作を「数値化」し、医療とグラウンドをつなぐ架け橋となることを目指してきました。

この研究は、その取り組みを医療機関と協力してさらに発展させるものとなっています。

診断の様子

共同研究の目的

・怪我の予防：無理のない投げ方や身体の使い方を明らかにし、怪我を未然に防ぐ

・安全な復帰支援：怪我をした選手が、再発のリスクを抑えながらパフォーマンスを取り戻すためのプログラムを作る

研究の概要

バイオメカニクスの分析画面

医師の診断とバイオメカニクスデータをもとに、より精度の高い復帰支援方法を確立させていきます。

怪我を抱える選手と健常な選手を対象に、最新の機器を用いて投球フォームの計測を実施。

一度きりの計測ではなく、復帰までの過程で動作がどう変化するかを継続的に追跡します。

「医師の診断」と「動作データ」をかけ合わせて分析することで、感覚任せではない、より安全で確実な復帰支援の方法を確立します。

慶友整形外科病院コメント

古島弘三医師（慶友スポーツ医学センター センター長）

古島弘三医師（慶友スポーツ医学センター センター長）と船越忠直医師（慶友肩関節センター センター長）は、以下のようにコメントしています。

私どもの慶友整形外科病院では、年間約5,000名の野球関連受診者を診療しており、そのうち約200件が投球に起因する手術です。

治療による競技復帰支援に加え、障害を予防し高いパフォーマンスを維持する方法の確立も重要な課題としています。

これまでの研究では、関節可動域制限や筋力低下と投球障害の関連性が示されてきましたが、医療現場では三次元動作解析を十分に活用できていないのが現状です。

この共同研究では、ネクストベースの動作計測・解析技術と医療現場の臨床知見を融合し、投球障害の予防および再発防止、競技復帰支援に資する実践的な評価・支援手法の確立を目指します。

ネクストベース上級主席研究員 神事努氏コメント

株式会社ネクストベース上級主席研究員 神事努氏

「怪我を未然に防ぎたい」「再発させずに復帰させたい」という想いは、医療現場も我々も同じです。

しかしこれまで、医療的な『診断』と、バイオメカニクスによる『動作解析』の間には、データを共有するための共通言語が少ないという課題がありました。

多くのトップアスリートを救ってきた慶友整形外科病院様との連携は、この壁を取り払う大きな一歩です。

感覚に頼りがちだった投球フォームを『医学的根拠のあるデータ』として可視化することで、すべての選手が安心して競技に打ち込める環境の構築を目指します。

今後は研究を通じて得られた知見を学会発表や研究成果として発信するとともに、医療および競技現場の双方で活用可能な評価指標や支援プログラムの確立を目指していきます。

ネクストベース×慶友整形外科病院「投球障害予防共同研究」の紹介でした。

