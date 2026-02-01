ドジャースのファン感謝イベント「ドジャーフェスタ2026」が1月31日（日本時間2月1日）、ドジャースタジアムで開催され、大谷翔平投手（31）が参加。ステージショーで同僚の山本由伸投手（27）をイジってファンの笑いを誘った。

気温30度に迫る熱気の中で開催されたイベント。大谷が公の場に姿を現すのは、1月24日にニューヨークで行われた全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会以来、7日ぶりとなった。佐々木朗希らとともに壇上に上がると観衆は大興奮。オフシーズンの過ごし方について「ゆっくり昨季を振り返ることができました」と笑顔で話し、昨年4月に誕生した愛娘の話題となると、さらに笑顔がはじける。「日に日に成長しているので、それが毎日楽しみ」と充実感を口にした。

「試合の日におにぎりを何個くらい食べますか？」とファンフェスタならではの柔らかい質問に「由伸が一番、おにぎりを食べていると思います」と“証言”。大谷は昨年5月20日（日本時間21日）のダイヤモンドバックス戦で、山本が当時、自己最多110球を投げ7回1安打無失点の快投を披露した際に、山本が吠える写真とともにライオンの赤ちゃんが口を大きく開けて吠える写真も投稿してイジったことがあった。

「去年のワールドシリーズでの彼の活躍を見れば、もう大人のライオンと言えるのでは？」との質問に「成長したと思ったんですけど、今日来なかったので、まだ赤ちゃんかなと思います」と返し、ファンの笑いを誘った。