中村雅俊、『五十年目の俺たちの旅』でギネス世界記録認定「まさか自分たちが…」 75歳の誕生日前日にサプライズ
俳優の中村雅俊が31日、都内で開催された映画『五十年目の俺たちの旅』（公開中）中村雅俊生誕記念舞台あいさつに登壇した。
【動画】『俺たちの旅』50周年でギネス世界記録認定！中村雅俊の75歳誕生日前日にサプライズ
『俺たちの旅』は、中村演じるカースケ（津村浩介）、秋野演じるグズ六（熊沢伸六）、田中演じるオメダ（中谷隆夫）の3人が織りなす青春群像劇で、昭和の若者文化を象徴する名作として知られる。放送終了後も『十年目の再会』『二十年目の選択』『三十年目の運命』と節目ごとにスペシャルドラマが制作されてきたが、今回ついにシリーズ初となる映画化が実現。企画・脚本は、連続ドラマからのメインライターである鎌田敏夫が担当している。そして、主演の中村が本作で初のメガホンを取る。
この日、上下、赤のセットアップ姿で登場した中村雅俊監督。2月1日に誕生日を迎えるということもあり、会場内からは祝福の声が飛び交ったが、その声に「もう75歳ですからね」と照れくさそうな顔を見せ、「ちょうど“15年前に”還暦を迎えたので……」と冗談めかして、会場を沸かせた。
1月9日の公開から4週目となり、ますます盛り上がりを見せている同作。中村監督も「ファンの方からもいっぱいお手紙をいただいて、食い入るように見ていますし、比較的、好意的に書いていただいているので、ホッとしています」と笑顔。「ただ、映画が公開した時の心境たるや、お客さんが来てくださるのだろうか、皆さんがどういう風に受け止めてくれるんだろうかと、割と不安材料が多かったのですが、こうして今なお公開が続いているというのは、本当にありがたい話だなと思っています」としみじみと付け加えた。
グズ六役の秋野太作とオメダ役の田中健がサプライズ登場。中村の誕生日を祝福した。さらに、エグゼクティブプロデューサーの志賀司氏と製作委員会を代表して和田哲哉氏が登場し、「1975年からスタートしました『俺たちの旅』、カースケさん、グズ六さん、オメダさん。この三人の物語が、ギネス世界記録に認定されました！」と発表した。
ギネス世界記録公式認定員は「映画『五十年目の俺たちの旅』は、同一のシリーズであり、かつメインキャストが同じであるドラマ版が初回放送された日から、今回の映画版が公開されるまでの期間が世界最長である、ということで世界記録として認められました」と説明した。中村は「まさか自分たちが、と意外な感じです」と感想を語った。
