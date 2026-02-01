日本最古の列車名「富士」

日本で最初に付いた列車名は、「富士」でした。日本を代表する霊峰・富士山は、列車名としても人気があり、時代ごとに様々な列車に受け継がれてきました。

【どれも名列車】これが歴代の特急「富士」です（写真）

「富士」誕生より少し前の1912（明治45）年、日本初の特別急行（特急）列車が新橋〜下関間に登場しました。この「特別急行1・2列車」は関釜連絡船を介して、朝鮮半島、シベリア鉄道を経由して欧州に至る国際連絡運輸にも組み込まれていました。当時の編成は1等車と2等車のみで、現在でいうとグランクラスとグリーン車のみのような、文字通り特別な急行列車でした。

この1・2列車が「富士」と命名されたのは1929（昭和4）年のことです。列車名を決める際に公募が行われ、この時は「富士」「櫻（さくら）」が選ばれました。1934（昭和9）年に現在の普通車に相当する3等車が連結。翌年には1等寝台車に日本初のシャワールームが設置されました。

関門トンネルが開通して、1942（昭和17）年から運転区間が東京〜長崎・長崎港間に延長されましたが、戦局の悪化により「富士」は1944（昭和19）年に廃止されています。

その後「富士」の名前は、新宿〜河口湖間の臨時列車に使われたことがありましたが、特急列車に対しては日本一の山にふさわしい列車が登場するまで温存されました。そのため、最初の寝台特急も「富士」ではなく「あさかぜ」に決まりました。

結局、1961（昭和36）年になって、東京〜神戸・宇野間の昼行特急が「富士」となります。当時の昼行特急としては最長距離を走る列車でした。

1964（昭和39）年10月1日、東海道新幹線が開業。これに伴い昼行特急「富士」は廃止され、東京〜大分間の寝台特急「富士」に変わります。翌1965（昭和40）年には「富士」の区間が東京〜西鹿児島（現・鹿児島中央、日豊本線経由）間に延長され、日本最長距離を駆け抜ける列車となりました。

しかし「富士」はその後、山陽新幹線の延伸や航空便の拡充などに押されるなどして、区間が1980（昭和55）年に東京〜宮崎間に、1997（平成9）年に東京〜大分間に短縮され、食堂車もなくなります。

2005（平成17）年からは、寝台特急「富士」は東京〜門司間で熊本行きの「はやぶさ」と併結運転となりましたが、2009（平成21）年に「はやぶさ」とともに廃止されました。それ以降「富士」という列車名はJR特急から姿を消します。

受け継がれた「富士」の列車たち

一方、「富士」が付く列車名は、現在もいくつかあります。まず、1964（昭和39）年に登場した富士〜甲府間の準急「富士川」です。同列車は1995（平成7）年に特急「ふじかわ」に格上げされ、現在も静岡〜甲府間の身延線特急として活躍しています。

私鉄では、1998（平成10）年から、富士急行（現・富士山麓電気鉄道）が特急「ふじやま」を運行しており、2002（平成14）年には特急「フジサン特急」へと発展。現在はこのほか、特急「富士山ビュー特急」も運行されています。

JR中央本線から富士急行線に直通する列車だと、2013（平成25）年に富士山が世界文化遺産に登録されたことを受け、同年から快速「ホリデー快速富士山」「山梨富士」「富士山」が運行されました。これらは2019（平成29）年に特急「富士回遊」に格上げされています。

さらに新宿〜御殿場間を結ぶ小田急・JR直通特急「あさぎり」は、2018（平成30）年に特急「ふじさん」に変更されて今日に至ります。

ただ、伝統の列車名「富士」をズバリ冠した特急は、2009年の廃止以降不在のままです。リニア中央新幹線など、いつの日か日本を代表する新たな列車の名前として復活することを期待したいところです。