¡ÚÀ¸»à¤òÊ¬¤±¤ë¡Û¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤Ë¡È²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÆ¨¤²Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡¦º´Æ£Î¤ºé¡Ë
Photo: Adobe Stock
»Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë²Ð»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
Åß¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²Ð»ö¤¬Â¿¤¤µ¨Àá¤Ç¤¢¤ë¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤·¡¢ÃÈË¼´ï¶ñ¤ä²Ð¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔÃí°Õ¤¬Âç¤¤Ê»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤â¤·²È¤Ë»Ò¤É¤â¤¬°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤È¤¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆÍÁ³¡¢¾Ç¤²¤¿¤Ë¤ª¤¤¤¬¤·¤¿¤ê¡¢±ì¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¡¢²ÐºÒÊóÃÎ´ï¤¬ÌÄ¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ç¤âÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Âç¿Í¤Ç¤µ¤¨¡¢ÁÛÄê³°¤Î½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤ë¤Èº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¡Ö²¿¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ð»ö¤Î¤È¤¤ÎÆ¨¤²Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦
ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¡£¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ë¤²¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ö¤«¤¸¤À¡ª¡×¤È¡¡¤µ¤±¤ó¤Ç¡¡¤Þ¤ï¤ê¤Î¡¡¤Ò¤È¤Ë¡¡¤·¤é¤»¤ë¡£
¢¤±¤à¤ê¤ò¡¡¤¹¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¡¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¡¡¤Ï¤Ê¤È¡¡¤¯¤Á¤ò¡¡¤Õ¤µ¤°¡£
£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¡¤Ä¤«¤ï¤º¡¡¤«¤¤¤À¤ó¤Ç¡¡¤ª¤ê¤ë¡£
¤¤·¤¿¤Ë¡¡¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¡¤ª¤¯¤¸¤ç¤¦¤Ë¡¡¤Ë¤²¤ë¡£¡Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ùp.93¡Ë
¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡¡¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ¨¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ð»ö¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÆ¨¤²Êý¤ò»Ò¤É¤â¤ËÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀâÌÀ¤·¤¿¤¢¤È¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤ë¡£
²Ð»ö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Ë¤âÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¡Ö¤â¤·¤â¡×¤Î¤È¤¤Î¹ÔÆ°¤ò¿Æ»Ò¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡£