サッカーは誰のもの？ W杯チケット代高騰に米国内で物議 選手に異論を唱えた代表監督に“狂ってる”の声「私たちは政治家ではない」
大々的な幕開けが迫るワールドカップ。そのチケット代は高騰し続けている(C)Getty Images
「手頃な価格であってほしい」と願う選手の声
来る6月にアメリカ、カナダ、メキシコの3か国共催で行われるサッカーのワールドカップが開幕する。歴代最多となる48か国が参加する文字通りのビッグトーナメントを巡っては、あらゆる整備が進む中、避けられないチケット価格の高騰が一部で問題視されている。
世界最大のスポーツマーケットを誇るアメリカが、大会全104試合中78試合が行われる背景も手伝って、チケット代は法外とも言うべき値にまでつり上がっている。ロサンゼルスで開催される米国での開幕カードの平均価格は1825ドル（約28万8350円）。これは2022年のカタール大会の約3倍と言われている。決勝に至っては、“最低価格”で販売されるカテゴリー3ですら4185ドル（約66万1230円）になっているのが現状だ。
FIFAの強気姿勢を物語るビジネスには、SNSをはじめとするネット上でも不満が噴出。ついには、開催国となるアメリカ代表の選手からも異論が飛び出す事態ともなっている。
かつて“怪人”の異名を持ったレジェンドFWジョージ・ウェア氏を父に持つティモシー・ウェアは、仏紙『Le Dauphine』で「正直言って高すぎる」とキッパリ。「サッカーは誰もが楽しめるべきだ」とFIFAのチケット設定に持論をぶつけている。
「サッカーは世界で最も人気のあるスポーツでしょ。それなのにね……。今回のワールドカップは素晴らしい大会になると思うけど、かなりショーの要素が強くなるし、チケット価格には少しがっかりしているよ。多くの真のファンが試合を見逃すことになる」
また、モナコでプレーするフォラリン・バログンも「チケットを買う立場ではないから、共感するのは難しい」と前置きした上で、「子どもの頃からテレビでワールドカップを見ていました。ワールドカップには魔法のような力があると思ってる。だから、高いよりは手頃な価格であってほしい」と願った。
かつて「庶民のスポーツ」とされ、国際的に反映してきたサッカー。それが大きく変わろうとしていることに、選手たちは正直な意見を述べたにすぎない。しかし、彼らの声は国内で反発も招いている。
ポチェッティーノ監督の選手に対する言葉はハレーションを広げている(C)Getty Images
「制御できないことに気を取られて精神的な余裕を無駄にする必要なんてない」
「第一に、選手たちはピッチ外のことではなく、サッカーをプレーすることについて話し合う必要がある」
そう語るのは、他でもないアメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェッティーノだ。百戦錬磨のアルゼンチン人監督は、「我々はスポーツの側面に焦点を当てるべきである」と選手たちの反応をくさすように持論を語った。
「チケットの価格について批評するのは、彼らの仕事ではない。私たちは政治家ではない。スポーツに携わる人間であり、自分たちの仕事についてしか話すことはしない。FIFAが何か行動を起こしたり、決定を下すなら、その理由を説明するのは彼らの責任だ。私たちが負うべき責任はピッチ上でのこと。試合に出て、パフォーマンスを発揮することにある」
あくまで選手たちは自分に矢印を向けるべきであると説いたポチェッティーノ監督。その意見に賛同する声は少なくない。元女子サッカーアメリカ代表のカーリー・ロイド氏は、自身のXで「彼（ポチェッティーノ）の言う通り。プレーで語るべき」と意見。「ワールドカップという大舞台が目前に控えているのに、制御できないことに気を取られて精神的な余裕を無駄にする必要なんてない」とウェアたちの言動を断じている。
「今さら声を上げても何か変わるか？ いや、変わらないでしょ。それにあなたたちにサッカー以外のことに集中する余裕なんてない。それは前回の代表戦でも明らかだった。じゃあテイラー・スウィフトのチケット価格について皆が文句を言うべき？ どれだけ高くても人は金を払って観に行くのよ」
当然ながら元代表戦士の意見には異論も噴出。アメリカでサッカーライターを務めているアルバート・キム氏は、「狂った発言だ。少なくともポチェッティーノはアメリカ代表史上最も好感度の低い監督の一人だ」と嘆いた。
開幕が間近に迫る中で、もはやチケット代高騰の波は抑えられない。それでもファン・サポーターを想って声を上げた選手たちの主張が、「プレーに集中していろ」と断じられてしまうのは、どこか寂しさがある。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]