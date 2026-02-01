秋田県在住の40代女性・Hさんが改めて感謝を伝えたいのは、免許センターで出会った見知らぬおじさんだ。

その日、ベビーカーを押してセンターを訪れた彼女を、おじさんだけが助けてくれたという。

＜Hさんからのおたより＞

20年以上前に免許の更新のために行った免許センターであった話です。

当時5歳だった娘には、脳性麻痺があり寝たきり。

だからベビーカーに乗せて連れて行ったのですが......。

ベビーカーを抱えて運ぼうとしたら...

講義が2階であるのに、その免許センターにはエレベーターがありません。

私はベビーカーを抱えて上まで運ぼうとしました。

すると、一人のおじさんが降りてきて、ベビーカーを2階に運んでくれたのです。

講師らしき職員の方々が素通りしていく中、ホントにありがたくて......。

降りるときも一緒に運んでくれて、その時お礼はしたのですが、あらためてありがたかったなぁと思い出して投稿してみました。



