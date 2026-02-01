ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１月３１日（日本時間２月１日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に初出席した。メディアの取材に応じ、不参加の見込みとなっている３月のWBCについて「どんな時でも特別な舞台でプレーしたい気持ちはありますし、今回もそうしたかったんですけど、球団とも話してというか、球団の判断でもあるので、そこは今シーズンに向けて集中しています」と話した。

朗希はメジャー１年目だった昨季、開幕ローテ入りを果たしたが、５月途中から右肩痛のため長期離脱。９月にメジャーに救援で復帰し、ポストシーズンでは抑えを務めるなど存在感を示したが、レギュラーシーズンでは１０登板（うち先発８）で１勝１敗、防御率４・４６の成績に終わり、悔しさの残るシーズンとなった。

３月６日に東京ドームの台湾戦で初戦を迎える第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の侍ジャパンのメンバーには入っておらず、出場せずに開幕ローテ入りへ向けてアリゾナ州グレンデールで行われるキャンプで調整することとなる。